Merkely Béla szerint azért ugrott meg a magyarországi fertőzések száma, mert százezrek nyaraltak külföldön

Kedden lépnek életbe a rendelkezések.

Megjelentek vasárnap délután a Magyar Közlönyben a határellenőrzés és a járványügyi készültség korlátozásainak részletei. A rendeletek kedden, szeptember elsején lépnek hatályba . Eszerint szeptembertől külföldi állampolgár nem léphet be Magyarországra, csak különösen indokolt esetekben. A hazatérő magyar állampolgárokra is szigorú szabályok vonatkoznak . Külföldi állampolgár akkor léphet be az országba – családtagjaival együtt–, ha állandó, vagy 90 napon túli magyarországi tartózkodási engedélye van, ha itt dolgozó sportoló vagy sportszakember, ha szállítmányozó, aki teherforgalmat bonyolít, ha hivatalos látogatáson lévő személy, Magyarországon tanuló diák, ha családi eseményre érkezik, vagy hatósági eljárás miatt itt kell lennie. A magyar állampolgárok kötelező egészségügyi vizsgálaton eshetnek át hazatéréskor. Ha felmerül náluk a fertőzés gyanúja, akkor otthoni vagy kórházi karanténba mennek. Ha nincs gyanú, akkor is 14 napra otthoni karanténba kell vonulniuk, de öt napon belül két, 48 óra különbséggel végzett negatív teszt birtokában hagyhatják azt el. Az is beléphet az országba, aki hozzátartozója ápolása miatt jönne, vagy sport-, kulturális és egyházi rendezvényen venne részt, vagy egyéb méltányolható indokkal érkezik. Ehhez kérelmet kell előzetesen benyújtania elektronikusan angolul, vagy jogi képviselő útján. Az így engedélyt kapók szintén egészségügyi vizsgálaton eshetnek át. Amennyiben felmerül esetükben a fertőzés gyanúja, nem léphetik át a határt. Ha viszont nincs gyanú, akkor is karanténba kell vonulniuk, ahogyan a magyar állampolgároknak. Az ingázók, a külügyminiszter által meghatározott szomszédos államok polgárai és az ott élő magyar állampolgárok legfeljebb 24 óra időtartamra beléphetnek Magyarországra a határtól számított 30 kilométeres sávon belül. A magyar határtól legfeljebb 30 kilométerre, itthon élő magyarok szabadon visszatérhetnek külföldről 24 órán belül, amennyiben a szomszédos országban az államhatártól számított legfeljebb 30 kilométeres sávot nem hagyták el. A kiemelt nemzetközi sportesemények résztvevői szintén lehetőséget kapnak a belépésre. A magyarországi sportrendezvényekre érkező külföldi sportolók akkor jöhetnek, ha rendelkeznek a határátlépést megelőző 5 napból két, legfeljebb 48 óra eltéréssel készült negatív teszttel. A külföldről visszatérő magyar sportolónak is két teszt kell ahhoz, hogy elhagyhassa a karantént. A kormány a kiemelt sportrendezvényekre vonatozó járványügyi előírásokról külön rendeletet hozhat.