A járvány miatt bezártak egy óvodát Oroszlányban

Idén nem volt ottalvós Erzsébet-tábor sem Zánkán, sem Fonyódligeten, mégis majdnem 7 milliárd forintot kap a táborszervezésre létrehozott Erzsébet Gyermek és Ifjúsági Szolgáltató Kft. az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványtól. Közvetve a magyar államtól.

Eredetileg az összeg 12 milliárd volt, de a Közbeszerzési Értesítőben található hirdetmény szerint a járvány miatt kénytelenek voltak szerződést módosítani. Az viszont nem világos, hogyan oldották volna meg a teljes értékű táboroztatást, ha nincs a pandémia, mert mindkét komplexumot teljesen átépítik. Megkérdeztük az alapítványt, hogy mire kell a 7 milliárd a szervezőknek, ha nincs egyetlen gyerek sem a táborokban. Válaszukban kiemelték, hogy mindkét helyet modernizálni kell, mert Zánka majdnem 50 éve, a fonyódligeti tábor pedig csaknem 40 éve épült. Az előbbi helyszín „felújítása gőzerővel zajlik”, Fonyódligeten pedig tart az építkezés előkészítése. Az állam korábban is bőkezű volt: a Szeged–Csanádi Egyházmegyéhez közeli Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványnak az állam ingyen adott át egy zánkai és két fonyódligeti ingatlant. A két tábor felújítására szánt milliárdok pedig Mészáros Lőrinc családi vállalkozásához vándoroltak. Tavaly a Fejér-B.Á.L. Zrt. – konzorciumi partnerével – a tervezett 10,6 milliárd helyett 16,8 milliárdért nyerte el a zánkai munkát, majd a fonyódit 4,8 milliárdért. Ráadásul 2017-ben 1 milliárdot, 2018-ban pedig 8,5 milliárdot már elköltött a táborhelyekre az alapítvány. S hogy mit csinál a táborszervező cég, ha nincs tábor? Az alapítvány szerint már a jövő évi táborokat készítik elő, illetve részt vesznek a felújítás előkészítésében. Azt írták: az Erzsébet Táborok Kft. csaknem száz embert foglalkoztat a két helyszínen, akik a karbantartástól a parkosításig mindent csinálnak, így intézik a működéshez szükséges speciális engedélyek beszerzését. Kérdés, hogy a karbantartók és adminisztrátorok bére mekkora részt hasít ki a hétmilliárdból.



Mindent átépítenek

Zánkán a felújításra elnyert majdnem 17 milliárdból a szobák új bútorokat kapnak, a fürdőszobákat teljesen felújítják, a teljes infrastruktúrát korszerűsítik. Az éttermet kibővítik, és megépítenek egy fedett kétezer négyzetméteres épületet, ahol esőben is lehet majd programokat szervezni. A korszerűsítés érinti a színháztermet, a sportcsarnokot is, lesz egészségház. Fonyódligeten még nem tartanak az építésnél, ott a korábbi faházakat bontják. A csaknem 5 milliárdos beruházási keretből itt is megújul a víz-, szennyvíz- és az elektromos hálózat, valamint új gázrendszert építenek ki és mindkét helyszínen rendbe teszik az utakat és a parkos területeket is.