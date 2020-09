Maruzsa: Öt újabb oktatási intézményben rendeltek el rendkívüli szünetet a koronavírus miatt

A Semmelweis Egyetem rektora úgy véli, nagyjából hússzorosa az igazolt fertőzéseknek a valódi szám.

Merkely Béla úgy fogalmazott, hogy egyetlen intézkedéssel lehetetlen legyőzni ezt a vírust, de ő például kötelezővé tenné a maszk használatát. Minél többen használják, annál nagyobb az esélye, hogy visszaszorítjuk a reprodukciós rátát.

Úgy vélekedett, hogy a koronavírus önmagában a határok bezárásával nem állítható meg, ő viszont már korábban becsukta volna a kaput. A magyarok azonban ezt láthatóan nem akarták. Horvátországtól tartottak, ez a félelem pedig be is igazolódott . Kitért arra is, hogy nem elég csak a tünettel rendelkezőket tesztelni, ráadásul a megfertőződés utáni napokban, a tünetek előtt adhatjuk tovább leginkább a COVID-19-et. Szerinte elsődleges feladat, hogy stabilan tartsuk az iskolákat, és védjük a szociális, illetve az egészségügyi intézményeket.