Djokovic mindenkitől elnézést kért

Évek óta képtelen egymás után két jó meccset játszani a válogatott, a vasárnapi mérkőzés a második volt a sorban.

Nem véletlenül lett alapvető fontosságú, hogy mi a véleménye egy 19 éves fiatal tehetségnek a magyar labdarúgó-válogatott Oroszország elleni Nemzetek Ligája-meccse előtt, tudniillik ez a 19 éves srác olyat tett, amire kevesen képesek ebben az életkorban. A törökök elleni idegenbeli meccsen legalább 25 méterről olyan (győzelmet érő) kapufás szabadrúgást lőtt (0-1), ami után minden szavát issza az ember. „Papírforma szerint mindhárom Nemzetek Ligája-ellenfelünk előttünk van, de teljesen mindegy, mi a papírforma, ha úgy játszunk, ahogy eltervezzük, és mindenki egy célért küzd, bármelyik ellenfelünket megverhetjük" – nyilatkozta Szoboszlai Dominik az MLSZ TV-nek a vasárnapi meccs előtt. A zárt kapus meccsen furcsa látvány mutatott a Puskás Aréna 68 ezres üres lelátója, de ez egyelőre olyan kor, amelyben sok furcsaságot kell megszokni. Az viszont továbbra is megszokhatatlan, hogy az ötödik percben egyedül vezethette Gulácsi kapujára a labdát az orosz támadó, de Mirancsuk hat méterről elvétette a ziccert, és mellé lőtt. Legközelebb már nem volt ilyen kegyes: egy csiki-csuki során teljesen szétzilált magyar védelem díszkísérete közepette a bal alsóban passzolt (0-1). Válaszként Szalai Ádám az ötösről Sallai elé kanalazta a labdát, aki nyolcról kapura lőtt, de a labda Szalait érintve a bal alsó mellé csorgott. Elkerülhető, egyéni hibát kihasználva növelte előnyét Oroszország: a csapatkapitány, Szalai Ádám ezúttal hibázott védekezésben, a csatár igyekezett megtartani a labdát a tizenhatoson belül, de Szemjonov hátulról becsúszva szerelte, Ozdojev pedig higgadtan a magyar kapuba tekert (0-2). Oroszország ezzel is igazolta, hogy nem volt véletlen az NL első fordulójában aratott győzelme, amikor hazai pályán verte 3-1-re a szerbeket. A szinte kizárólag az orosz bajnokságban szereplő játékosokra építő, a 2018-as világbajnokságon negyeddöntőig jutott orosz válogatott rendre könnyedén hatolt át magyar védelmen, ami a fordulás után megismétlődött: ezúttal a védelem jobb oldalát kavarták meg nagyon, majd Dzjuba még Gulácsit is leültette egy pimasz csellel, mielőtt tovább passzolt és gólt lövetett Fernandessel (0-3). Mivel a megalázás határáig passzolgattak a magyar védők között, óhatatlanul is felvetődött: Irapuato felét már a maiak is össze tudják hozni… Dzjuba újra megkeverte a védelmet, leírni is fájdalmas, mennyivel gyorsabb és kreatívabb volt az orosz válogatott a magyarnál. Némiképp csökkentette a fájdalmat az első magyar gól: ha előtte nem kap a válogatott hármat, akkor most Európa erről beszélne. Orbán emelt Kalmárhoz, ő jobbról középre ívelt, Sallai meg Szemjonovot lefutva és megelőzve emelt a kifutó kapus fölött a hálóba (1-3). És: a Szalai Ádám helyére becserélt Nikolics egyből gólt szerzett. Bese passza után érkezett jó ütemben és az ötösről a léc alá lőtt (2-3). Elkerülte az összeomlást a válogatott, és ha ki is kapott, legalább állva halt meg. A magyar labdarúgás helyzetében már ez is valami. A magyarok a sorozat következő mérkőzését október 11-én Szerbiában játsszák, Marco Rossi szövetségi kapitány együttese ugyanakkor három nappal korábban Európa-bajnoki pótselejtezőn Bulgáriában lép pályára.