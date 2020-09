Pálinkát javasolt koronavírus ellen az ortodox atya, elkapta a vírust

Nem jött be a megelőző módszer.

Sós vizes öblögetés, egy korty pálinka, végül egy metilénkék-tabletta

– ezt javasolta még júliusban egy népszerű ortodox pap a koronavírus ellen. Calistrat atya, aki amellett, hogy egy Iaşi megyei kolostor papja, meglehetősen népszerű ortodox influenszer is, 750 ezer követője van a Facebookon. A már említett nyári videóban még arról is beszélt, mennyire eltúlzott az emberekben a félelem a fertőzésveszély miatt. A pap most Facebook-oldalán jelentette be, hogy



pozitív lett a koronavírustesztje és kórházban fekszik,