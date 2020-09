Mint egy falat kenyér: jön az újabb állami sportcsatorna

Egy nem volt elég, több kell.

Szombaton indul az állami média új sportcsatornája, az M4 Sport+, amely a nemzetközi elérésű Duna Worldön lesz látható minden szombaton és vasárnap 14 és 22 óra között. Az MTVA sajtóosztályának tájékoztatása szerint a „plusz csatorna indulásával a magyar labdarúgás szerelmesei egész hétvégén, pénteken, szombaton és vasárnap is követhetik az NB I minden mérkőzését, valamint a tervek szerint újdonságként az NB II legjavából az eddiginél is több közvetítés kerül műsorra”. Az M4 Sport+ nem csupán a futballrajongóknak kedvez majd, a következő időszakban „valamennyi hazai sikersportág csapata és versenyzője megmutathatja teljesítményét az országos lefedettségű csatorna kamerái előtt, ráadásul HD minőségben”. A közlemény kiemeli, hogy érdemes továbbra is az M4 Sporttal és az M4 Sport+-szal tartani, ugyanis amennyiben megrendezik a tervezett sporteseményeket, úgy a hazai látványsportok bajnoki és kupaküzdelmei mellett 2021-ben a többi között