Lehetnek nézők a Roland Garroson

Az első helyen kiemelt szerb Novak Djokovicot egy vonalbírónak ütött labda miatt kizárták nyolcaddöntős mérkőzéséről, így véget ért számára az amerikai nyílt teniszbajnokság.

A férfi verseny első számú favoritja a spanyol Pablo Carreno-Busta elleni nyitó szettben riválisa 6:5-ös vezetésénél, a 11. játék végén dühében elütötte a labdát, amely torkon találta az egyik vonalbírót, akit el is kellett szállítani a helyszínről. Az eset után hosszú vita kezdődött, a szerb sztár a mérkőzésvezetővel és a verseny első emberével közel tíz percig tárgyalt, majd tudomásul vette, hogy - a szabályoknak megfelelően - a kizárás sorsára jutott. Djokovic - aki idén egészen mostanáig mind a 26 meccsét megnyerte - 18. Grand Slam-diadalára készült New Yorkban, ahol karrierje során háromszor hódította el a US Open trófeáját. Eredmények, nyolcaddöntő: férfiak: Carreno-Busta (spanyol, 20.)-Djokovic (szerb, 1.) 6:5-nél Djokovicot leléptették korábban: Zverev (német, 5.)-Davidovich Fokina (spanyol) 6:2, 6:2, 6:1 nők: korábban: Putyinceva (kazah, 23.)-Martic (horvát, 8.) 6:3, 2:6, 6:4 Brady (amerikai, 28.)-Kerber (német, 17.) 6:1, 6:4