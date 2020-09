Főszerepben Bögöthy Ádám

Salman Rushdie után újabb világsztárok fejezték ki együttérzésüket az autonómiájától megfosztott Színház- és Filmművészeti Egyetem felé.

A hetilap szerkesztőségébe eljuttatott – az újság szerint ésfolyamatosan bővülő – lista aláírói között megtalálható az itthon is jól ismert és többszörös Oscar-, Golden Globe- és Bafta-díjnyertes Cate Blanchett, valamint a szintén Oscar-, Golden Globe- és Bafta-díjas Helen Mirren színművész. Utóbbi az Emmy-díjat is elnyerte. A listán szerepel Peter Brook színházi és filmrendező is, aki számos Shakespeare-filmet is rendezett. Aláírta mások mellett Colm Toibin, Philip Pullman és Michael Chabon író, valamint Stephen Frears és Richard Eyre rendező is. Mint arról a Népszava is beszámolt, Salman Rushdie brit író is kiállt az SZFE mellett , neve pedig a Magyar Hang által említett íven is szerepel. De az intézmény Facebook-oldalának tanúsága szerint az Európai Színházi Unió tagjai is az SZFE mellett állnak, csakúgy mint az Európai Filmakadémia