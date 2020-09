Gasly jókor volt jó helyen

REALITÁS Sima vereséget szenvedett a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap hazai pályán Oroszországtól a labdarúgó Nemzetek Ligája B divíziójában a második fordulóban. A 3-2-es eredmény csalóka, az európai futball második vonalába tartozó rivális különösebb megerőltetés nélkül vezetett 3-0-ra - a különbség lehetett volna nagyobb is, ha az ellenfél jobban koncentrál a befejezéseknél -, majd visszavett a tempóból. A 3-0 után csökkentett iramot bírta tartani a magyar együttes is, amely próbált gólokat szerezni, két alkalommal sikerrel is járt. "Balszerencsések voltunk, ugyanakkor a teljesítménnyel elégedettek lehetünk - mondta Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a találkozó utáni sajtótájékoztatón. - Ha megnézzük a mérkőzés statisztikáit, minden tényezőben jobbak voltunk az oroszoknál, kivéve a gólok számában. A háromból kettőt ugyanolyan hiba miatt kaptunk, mozgásban későn reagáltunk. Ezt az időzítést még automatizálni kell, ugyanakkor voltak olyanok is, akik fáradtabbak voltak. De a teljesítményt tekintve jól játszottunk, jobban játszottunk, mint az oroszok.″ Ha a szakember ezt tényleg így is gondolja, és nem a sportágban minden ok nélkül uralkodó hurrá optimista hangulatnak akart megfelelni, akkor nagy a baj. A két együttes között hatalmas volt a különbség tudásban és sebességben is, ameddig a vendégek komolyan vették a mérkőzést. A több labdabirtoklás ugyanúgy félrevezető, mint a szögletek száma. Ezekben a magyar válogatott tényleg jobb mutatókkal rendelkezett, de Szalaiék nem úgy birtokolták a labdát, mint a Bayern München szokta, hogy az ellenfelek képtelenek követni az útját, hanem járatták körbe-körbe kényelmesen, majd amikor senkit sem tudtak megjátszani, akkor hátragurították Gulácsinak. Az oroszok előnyük birtokában nem szaladgáltak a labda után. A következő mérkőzés október 8-án a Bulgária elleni idegenbeli Eb-pótselejtező (NL-rájátszás) lesz. A sportág itthoni szereplői szerint ez az év meccse, amit esélyesként vár a magyar válogatott. Ha csak annyira valós az esély, amennyire Rossi értékelése, akkor lehet aggódni...