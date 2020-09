A gyenge forint miatt is drágul a gyümölcs, ismerte el a kormány

Hamarosan dönt a kormány.

Hamarosan dönthet a kormány a hitelek törlesztési moratóriumának esetleges meghosszabbításáról. Ha lesz hosszabbítás, a hitellel rendelkezők nagyjából harmada döntene úgy, hogy jövőre sem törleszti a kölcsönt - derül ki a Napi.hu számára a Pulzus Kutató által készített friss közvélemény-kutatásból. A koronavírus-járvány második hulláma is eljött azonban Magyarországra, a kormány pedig azon gondolkozik a bankokkal közösen, hogy folytatni kellene december 31. után is a moratóriumot, ha nem áll helyre a gazdaság. A konkrétumokról még nincs hír, elképzelhető, hogy a bankok saját hatáskörben dönthetik majd el, mely ügyfeleiknél függesztik fel januártól a törlesztést. Lehetséges, hogy emiatt a hosszabbítás nem is automatikus lesz, hanem kérvényezni kell majd.