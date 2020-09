Felébresztették a kómából Navalnijt

Fura ízlésük lehet, az biztos.



Jogtalanul büntetett meg a román fogyasztóvédelmi hatóság egy kolozsvári éttermet, amiért kukacok voltak a pizzán, ezért ki kell fizetniük a per költségeit - számol be róla a Főtér. A Kolozs megyei fogyasztóvédelem 30 ezer lejre büntette az éttermet, ahol ráadásul olyan élelmiszereket is találtak, melyeken nem volt feltüntetve a szavatossági idő. A bíróság első fokon úgy ítélte meg, hogy mivel

a természetes alapanyagok tartalmazhatnak kukacokat vagy lárvákat, a fogyasztóvédelem jogtalanul büntette meg az éttermet működtető céget.

Visszavonták a 30 ezer lejes büntetést, és arra kötelezik a hatóságot, hogy térítse meg az étteremnek a 2200 lejes perköltséget. A fogyasztóvédelem viszont továbbra is úgy gondolja, hogy a kukacoknak nincs mit keresniük a pizzán, ezért fellebbezést nyújtott be a bírói ítélettel szemben. Így a bizarr per másodfokon folytatódik.