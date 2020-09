Belarusz ellenzéki vezetőt raboltak el

Nyoma veszett a belarusz ellenzék az országban maradt legismertebb vezetőjének. Marija Kolesznyikova az augusztusi elnökválasztás előtt néhány héttel őrizetbe vett elnökjelölt, Viktor Babariko kampányfőnöke volt. Minszk belvárosában ismeretlen, fekete csuklyát viselő férfiak tuszkolták be egy gépkocsiba. Az orosz Ria hírügynökség szerint a helyi rendőrség azt vizsgálja, túszul ejtették-e. A telefonhívásokra nem válaszol, senki sem tudja, hol tartják fogva. Két közvetlen munkatársát, Ivan Kravcovot és szóvivőjét, Anton Rodnyenkovot sem lehet elérni. Linas Linkevicius litván külügyminiszter a belarusz vezetést vádolta az asszony elrablásával. A Twitteren azt írta, szégyen, ami történt. Kolesznyikova különösen sokat szerepelt a német médiumokban, mivel fuvolaművészként éveken át Stuttgartban tanult és zenélt, folyékonyan beszéli a német nyelvet. A 38 esztendős Kolesznyikova tagja annak az augusztus 19-én alapított koordinációs tanácsnak, amely a békés hatalomváltást irányozta elő Alekszandr Lukasenko elnök távozása után. Szeptember elején a testület indítványozta egy új párt bejegyzését, ezt a lépését azonban ellenezte az ellenzéki elnökjelölt, a minszki rezsim által litvániai emigrációra kényszerített Szvetlana Tyihanovszkaja. A koordinációs tanács tagjaival szembeni fellépés jól mutatja: Lukasenko elnök nemhogy nem hajlandó tárgyalásokra, illetve kompromisszumra, kizárólag az erőszak, a megfélemlítés nyelvén ért. A grémiumnak eddig is több tagját vették őrizetbe, vagy kényszerítették külföldre. Ezt a szovjettípusú módszert híven jellemzi Pavel Latusko egykori kultuszminiszter beszámolója is, aki szintén a koordinációs tanács tagja. Mint mondta, választás elé állították: vagy külföldre menekül, vagy büntetőeljárás indul vele szemben. Tegnap Minszkben szimpátiatüntetést tartottak az O’Petit nevű kávézó mellett, amelynek tulajdonosa vasárnap oltalmat nyújtott a tüntetések résztvevőinek, válaszként a karhatalmisták törtek-zúztak a helyszínen. Gyűjtést is rendeztek a kávézó helyreállításához. Szintén szolidaritási megmozdulást tartott sok diák, miután a Belarusz Állami Nyelvészeti Egyetemen többeket őrizetbe vettek. Hétfői beszámolók szerint a rendőrség minden olyan lakásban házkutatást tart, ahol az erkélyre kitették a függetlenség fehér-piros-fehér zászlaját. A rezsim embertelenségnek nincs határa, Minszkben őrizetbe vettek egy 12 éves fiút, mert egy falra ezt festette fel: „3 százalék”. Ez a tüntetők egyik jelszava, amely arra utal, hogy mindössze ekkora Lukasenko valós támogatottsága. A fiút előállították, átvizsgálták a telefonját, később elengedték. A minszki belügyminisztérium közlése szerint csak vasárnap 633 személyt tartóztattak le országszerte. A megfélemlítések ellenére egyre több ismert sportoló áll az ellenzék oldalára. Alekszandra Burikina súlyemelő Európa-bajnok az egyik közösségi oldalon azt közölte: „Mi vagyunk többen és győzni fogunk!”