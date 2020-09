Most adtunk 250 milliót - üzente Kásler a kérdésre, hogy megér-e 43 milliárd forintot a fogyatékkal élők hatékonyabb ellátása

Azért kell valaminek lenni, hogy az ember tehessen az emberekért - nagyjából így hangzik a kormánypárti politikus hitvallása.

Elképesztő, sok esetben minden magyarázat nélküli és több mint meredek kijelentések sorát tette Simonka György Békés megyei országgyűlési képviselő múlt pénteken a medgyesbodzási testületi ülésen, ahova demonstratívan embereivel és három kamerával érkezett, írja a magyarnarancs.hu . Varga Gábor medgyesbodzási polgármester Simonka ellenfelének számít. Bírálta őt több polgármester-társával együtt a július 22-i Dél-békési Többcélú Kistérségi Társulás ülésén is. Ott egyebek mellett azt mondta: „Én nem oda tartok, ahova Simonka.” Mindezzel a kormánypárti országgyűlési képviselő elleni bűnvádi eljárásra utalt Varga Gábor. Simonka az ülésen lendületesen vezette elő a mondandóját, szinte átvette az irányítást. „Az a mondás járja Medgyesbodzáson, hogy a falu érdekében vagytok, de mindenekelőtt azért a ti érdeketek érvényesül. (...) „Nem azért kell polgármesternek lenni, hogy pozícióban legyél, hanem hogy eredményeket tudjál elérni. Én nem akarok országgyűlési képviselő lenni, (korábban) akartam országgyűlési képviselő lenni. Azt gondolom, ha akarok és akartam indulni, akkor az emberek már háromszor szavaztak nekem bizalmat. Azért, mert nem tudtam védekezni az elmúlt két-három évben, hogy ne befolyásoljam az eljárást, ezért kialakítottak egy olyan képet rólam, ami nem fedi a valóságot." - támadott és védekezett egyszerre a volt képviselő. "Fölfogadtam egy stábot, akiknek az a dolga, hogy bebizonyítsa, nekem van igazam. Az is igaz, ha már itt tartunk, hogy három évig csöndben voltam, nekem azt mondták, hogy hallgassak, mert a bírósági eljárás előtt nem mondhatok egy szót sem. Ezt októberben fog megvalósulni. Azért kezdtem előbb, mert május 12-re volt kiírva a tárgyalás, ahol elmondhatom, elmondom és be is fogjuk bizonyítani, hogy a vádirat, az nullás! Ugyanis nincsenek meg a törvényi feltételei, hasraütésszerűen olyan ügyészek csinálták – és ezt most a kamerába mondom –, akik azóta mind ki vannak rúgva." - próbálta megkérdőjelezni a vádirat hitelességét Simonka. Aligha kockáztatott nagyot azzal Simonka, hogy kijelentette: nem akar többet parlamenti képviselő lenni. Ugyanis az ellene megfogalmazott súlyos vádak és a körülötte lévő, immár a dél-békési Fidesz-szervezeteket is súlyosan megosztó helyzet miatt a kormánypárt nagy valószínűséggel nem is akarja 2022-ben képviselőjelöltként indítani. Sőt, a medgyesegyházi Fidesz-csoport vezetője, Ruck Márton Simonka párttagságának megszüntetésére tett javaslatot. Kérdés, mire gondolhatott Simonka, amikor azt említette, hogy a „vádirat nullás”. Nem lehet azt sem tudni, milyen kirúgott ügyészekről beszél. A Fővárosi Törvényszék befogadta a vádiratot, amelyről Simonka azt mondta: hiányoznak belőle a „törvényi feltételek. „Terrorban tart sok mindenkit Simonka” – így jellemezte a medgyesbodzási testületi üléseken történteket Varga Gábor polgármester a Narancs.hu-nak.