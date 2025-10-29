Rászorulók nélkül maradt segítők

Mentális betegek, amputáltak, függők, bántalmazottak, fogyatékkal élők – nekik talán még inkább szükségük van a támogatásra egy karanténnal járó világjárvány idején, de úgy tűnik, ők azok, akik a legkevésbé szeretnék elfogadni a szakértői segítséget. Ez derült ki a Rehab Critical Mass rendhagyó, online eseményén. A civil kezdeményezés főszervezője azonban azt mondja, nem adják fel, a cél, hogy az emberek tudják, van hova fordulni.