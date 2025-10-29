Ha egy átlagos tanuszoda nem működik hónapokig, az is óriási probléma. De ha egy fogyatékossággal élő gyermekek mindennapi sportolását biztosító uszodát zárnak be, az valóságos tragédia – hívta fel a figyelmet a helyzetre Tóth Endre.
Emellett egy petíciót akartak átadni Sára Botond főispánnak, aki éppen nem volt bent a kormányhivatal épületében.
A szociális kérdésekre, azon belül a fogyatékossággal élők ügyének fontosságára, továbbá a társadalmi felzárkózás szempontjából a területi egyenlőtlenségek csökkentésére kívánja felhívni a figyelmet a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár a július elején kezdődő magyar EU-elnökség fél éve alatt.
Hiába született tavaly ezzel ellentétes jogerős ítélet, a Belügyminisztérium a Kúriához fordult. A családok jogi tanácsra a korábban – családonként – megítélt tízmillió forintos sérelemdíjat sem vették fel, mint sajnos kiderült, helyesen, ugyanis a mostani ítélet következtében vissza kellene fizetniük.
„Minket már rég nem érdekel az egymásra mutogatás, egyetemleges felelősség terheli önöket” - fogalmazott az érdekképviseleti vezető.
A döntés akár több tízezer szülő és gyerek esetében szolgálhat precedenssel.
A várólista egyre hosszabb, a szakember pedig egyre kevesebb.
A Fővárosi Törvényszék kimondta: az állam nem hagyhatja magukra a súlyos-halmozott fogyatékossággal élő embereket, és az őket gondozó édesanyjukat.
A TASZ szerint az ítélet óriási hatással lehet több ezer család helyzetére.
Vélhetően társadalmi okok akadályozzák az érintettek diplomaszerzését.
Az Emmi szerint egy autóvásárlási pályázat felemlegetése elég válasz, ha egy teljes ágazat kér segítséget.
A politikus arról számolt be, hogy a fogyatékossággal élőket ellátó intézményben elképesztő állapotok uralkodnak.
Mentális betegek, amputáltak, függők, bántalmazottak, fogyatékkal élők – nekik talán még inkább szükségük van a támogatásra egy karanténnal járó világjárvány idején, de úgy tűnik, ők azok, akik a legkevésbé szeretnék elfogadni a szakértői segítséget. Ez derült ki a Rehab Critical Mass rendhagyó, online eseményén. A civil kezdeményezés főszervezője azonban azt mondja, nem adják fel, a cél, hogy az emberek tudják, van hova fordulni.
A fogyatékossággal élő emberek által készített ajándéktárgyakat december 13-ig lehet megvásárolni a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületében.
Több mint háromezer, kísérő nélküli gyerek tűnt el végleg nyom nélkül Európában. A magyar kormánypárt tartózkodással intézte el a nemszeretem témát
Személyes érintettség okán hozta létre az Egy a világunk Alapítványt a győrújbaráti Tremmel család, hogy megmutassák, nincs külön sérültek és épek világa. Csupán annyit szerettek volna, hogy halmozottan sérült kislányuk – no és persze társai – együtt lehessen, játszhasson ép gyerekekkel. Az elmúlt 3-4 évben kinőtték a családi kereteket és integrált közösséggé kovácsolódtak: számtalan közös programot szerveznek kacifántos és egészséges gyerekeknek, és ahány versenyen csak tudnak, együtt futnak.
Bizakodó a ÉFOÉSZ elnöke: mintegy 100 millió forinttal növekedik a 13 fogyatékosságügyi érdekvédelmi szervezet és civil szervezet támogatása.
A programba pályázó osztályközösségek feladata, hogy mozgásukban, látásukban, hallásukban vagy értelmükben akadályozott felnőttekkel és gyerekekkel közös, szabadidős élményprogramokat szervezzenek.
Fogyatékossággal élő, köztük Down-szindrómás és tipikus fejlődésű gyerekeknek épül közös játszóház és fejlesztőközpont, az intézmény várhatóan szeptemberben nyílik meg a főváros XV. kerületében - jelentette be a Down-szindrómás gyerekeket nevelő szülők által alapított egyesület vezetője kedden Budapesten a Vígszínházban.
Az értelmi fogyatékossággal élők többnyire esélytelenül indulnak a munkaerőpiacon, pedig megfelelő szakképesítéssel nagyon hasznos munkát tudnak végezni. A Gyömrői Speciális Szakiskola ilyen képzést nyújt enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékkal élő diákjainak, akik mostantól újra kulturált és modern körülmények között tanulhatnak, képzésük pedig újabb szakiránnyal bővült. Az MSD Pharma Hungary Kft. segítségével jelentős értékben végeztek felújítási munkákat az iskolaépületen, valamint a tankertészet teljes körű rehabilitációjára is sor került a vállalat 115 önkéntes dolgozójának bevonásával.
A szociális ellátórendszer kvázi felszámolása a fogyatékossággal élők és családjaik jövőjét is felszámolja - olvasható az MSZP közleményében.
Fogyatékossággal élőket és a velük szimpatizáló ép emberek gyűltek össze tegnap az Emberi Erőforrások Minisztériuma előtt. A résztvevők közös felvonulással - RehabCritical Mass - hívták fel az emberek figyelmét a fogyatékossággal élők társadalmi kirekesztésére, azokra a súlyos problémákra és hiányosságokra, melyek haladéktalan megoldást igényelnek.
Szombaton nyit a Segítő vásár a budapesti Millenárison, a kétnapos rendezvényen a fogyatékossággal élő és a megváltozott munkaképességű emberek munkáiból, alkotásaiból válogathatnak azok, akik egyedi, minőségi karácsonyi ajándékot keresnek, elérhető áron.
A jogszabályi környezet és a foglalkoztatási-támogatási rendszer továbbra sem segíti hatékonyan a fogyatékossággal élő emberek bekapcsolódását a munka világába - közölte az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala.