Luxus vadászházat épít Mészáros Lőrinc cége a Hanságban

Meghalt egy idős beteg.

Újabb 341 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 9304 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 626 fő – számolt be róla a kormányzati tájékoztató oldal . 3972-an már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 4706 fő. Az aktív fertőzöttek 43 százaléka, az elhunytak 59 százaléka, a gyógyultak 42 százaléka budapesti. Kórházban 192 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 12-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 23 318-an vannak, a mintavételek száma 487 146. Az oldal térképe alapján eddig Budapesten (4069) és Pest megyében (1314) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Fejér (554), Komárom-Esztergom (383), Zala (343), Hajdú-Bihar (340). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Békés (41).

Hangsúlyozták, hogy az új fertőzések adatai is arra figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, a második hullám hazánkat is elérte, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása. Azt kérik, hogy a közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet, a maszkot viseljük az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.