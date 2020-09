Pedagóguskar: Akár egy iskola teljes tanári karán végigsöpörhet a koronavírus

És akkor egyik pillanatról a másikra át kell állni a digitális oktatásra.

Hatékonyabbnak tartja a tantermi oktatást a digitálisnál a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter az Inforádiónak azt mondta, a tanárok a magas rizikófaktorú csoportba tartoznak, mivel sok diákkal találkoznak. Ez bizonyos esetekben a 200-300 tanulót is lehet. Tudható az is, hogy többen az idősebb korosztályhoz tartoznak, és sokan túl vannak már az 50., de akár a 60. életévükön is. Horváth Péter attól tart,