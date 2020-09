Négy jelentkező már van a Lánchíd felújítására, de csak októberben dőlhet el, kik tehetnek ajánlatot

Gondolnak az ingázókra.

A szeptember elsején elrendelt határzár után ismét megnyílt két határátkelő Magyarország és Szlovákia között a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bánrévén és Tornanádaskán. A Bánrévén tartott sajtótájékoztatón Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta: a kormánynak fontos, hogy megismerje az emberek, a határ mentén élők véleményét, meghallgassa őket. Most biztosítani kell az idősek, az iskolások védelmét és a gazdaság zavartalan működését. Az utazási korlátozás nagyon fontos, ugyanakkor



a kormány figyelembe veszi a határ menti települések „speciális” helyzetét, hiszen sokan járnak át a határ másik oldalára dolgozni.

Ezért is döntött a határok itteni megnyitása mellett a kormány, a szabályok szigorú betartása mellett – mondta az államtitkár.

Riz Gábor fideszes országgyűlési képviselő azt mondta, Bánréve a térség legjelentősebb tranzitútvonalán fekszik, ahol nemcsak Szlovákiába szállítanak termékeket a fuvarozók, hanem Csehországba és Lengyelországba is ezen keresztül indulnak útjukra a kamionok. A többi között ezt a határátkelőt használják az ÓAM Ózdi Acélmű Kft. járművei is, útban a visegrádi országok felé, amelyek nagy felhasználói a cég termékeinek. Tornanádaska térségében szintén a gazdasági együttműködés az egyik legfontosabb érv a határátkelőhely folyamatos használata mellett. A magyar és a szlovák oldalon működő cégek között több is akad, amely napi szintű üzleti kapcsolatot ápol egymással. A határátkelő teljes lezárása olyan pluszköltségeket jelentene nekik, amelyek veszélyeztetnék a versenyképességüket.