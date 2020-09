Látta már traktort vezetni Orbánt? Most megteheti!

Kissé szürreális kép.

Némiképp meghökkentő képet posztolt a miniszterelnök közösségi oldalára. A bejegyzés tanúsága szerint a miniszterelnök Felcsúton van, ahol épp egy traktort vezet, amihez egy utánfutót kapcsoltak. „Délutáni fusi. Nálunk, a Puskás Akadémián mindenkinek mindenhez kell értenie” – olvasható a bejegyzésben.

A kommentek is mulatságosra sikeredtek, ezekből válogattunk: „Puskás akadémián mindenki mindenhez? Ideje lenne elkezdeni érteni a focihoz.” „Mindenhez is!! Jobban meg fogalmazva.” „Inkább a traktor vezesse elnök úr, mint az országot!” De olyan is akadt, aki a tiltakozó színművészetiseknek talált „jobb” elfoglaltságot. „Az SZFE környéken sok az unatkozó léhűtő Miniszterelnök úr! Érdemes lenne összegyűjteni őket egy kis közmunkára.”