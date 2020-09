A kormány lépett utoljára, korábban ellentmondó központi lépések követték egymást

Miután több, köztük fővárosi szociális otthonban már elrendeltek kijárási és látogatási tilalmat az intézményvezetők, Müller Cecília is hozott egy ilyen döntést.



A bentlakásos szociális otthonok, így az idősotthonok egy részében is megelőzték a fenntartók vagy az intézetvezetők az országos tisztifőorvos hétfői utasítását és néhány napja elrendelték a kijárási és látogatási tilalmat. Ez történt a Fővárosi Önkormányzat otthonaiban is. A döntés azért is indokolt volt, mert ellentmondó központi lépések követték egymást. Augusztus 28-án Kásler Miklós „figyelemfelhívó” levelet írt minden intézmény vezetőjének. Ebben rájuk hárította a felelősséget, ha bejut hozzájuk a vírus, ám szigorítás helyett mégis azt kérte, hogy csak valóban indokolt lépéseket vezessenek be, mert az ellátottak kapcsolattartáshoz és szabad mozgáshoz való joga indokolatlanul nem korlátozható. Az ilyen kettős beszéd miatt fogalmazott úgy Meleg Sándor, az egyik Bács-Kiskun megyei szociális intézmény vezetőhelyettese a közösségi oldalon, hogy „spontán, random ötletelés megy". Nem erősítette a bizalmat az sem, hogy Müller Cecília országos tisztifőorvost kínos jelenetek közepette próbálták elszeparálni a sajtótól és eseményen. A humántárca szigorúbb ajánlásokat tett az iskoláknak, ám a szakszervezet a végrehajtandó protokollt hiányolja.

A hétfőn végre elrendelt központi kijárási és látogatási tilalom értelmében csak az léphet be az intézmények területére, aki végstádiumú hozzátartozójától akar elbúcsúzni, s az ott lakó is csak dolgozni, egészségügyi ellátásra vagy az intézményvezető külön engedélyével mehet ki. Új ellátottat csak 2 negatív Covid-teszt eredménnyel vehetnek fel. A főváros ugyanakkor a Népszava kérdésére megerősítette, hogy Karácsony Gergely főpolgármester korábbi utasításának megfelelően valamennyi fővárosi fenntartású otthonba csak 2 negatív SARS-CoV-2 PCR eredménnyel veszik vissza a kórházba vitt gondozottakat, de még így is 2 hétig elkülönítik őket. Ha a lakó egyágyas szobában él, akkor a sajátjába kerül, ha ez nem lehetséges, külön izolációs szobában helyezik el. Ezeket az izolációs helyiségeket mostanra minden otthonban kialakították. A most elrendelt intézményi zárlat sokkal felkészültebben éri a szociális szakmát, mint amikor márciusban egyik napról a másikra kellett átállni az új szabályokra – fogalmazott lapunknak a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének (SZÁD) elnöke. Köves Ferenc szerint az intézmények egyszerűen visszatérnek a tavasszal bevált módszerekre, lesz, ahol autóval gyűjtik össze a műszakba induló dolgozókat, de biztosan lesz megint néhány idősotthon, ahová beköltöznek a gondozók, ápolók, hogy megvédjék a gondozottakat a fertőzéstől. Az érdekvédelmi vezető tapasztalatai azt mutatják, hogy ahol az önkormányzatok pénzzel, vagy egyszerű dicsérettel megköszönték a szociális területen dolgozók helytállását, ott nem sokan léptek ki a munkatársak közül. A főváros erejéhez mérten adott valamennyi jutalmat, ennek is köszönhető, hogy a korábbi jelentős létszámhiányt firtató kérdésünkre most azt a választ kaptuk: jelenleg valamennyi otthonban rendelkezésre áll a biztonságos ellátáshoz szükséges, jogszabályokban meghatározott létszám ápolókból, gondozókból és orvosokból is.

A maszk kötelező lesz A Fővárosi Operatív Törzs ülése után a Fővárosi Önkormányzat további intézkedéseket is hozott a budapestiek védelmére. Döntés született arról, hogy több teszt elvégzését teszik lehetővé saját szociális intézményeikben, a hajléktalan ellátásban és az idősgondozásban. A főváros elrendeli a kötelező maszkviselést a piacokon, a fővárosi fenntartású kulturális intézményekben, a múzeumokban, a könyvtárakban, a levéltárban, a mozikban, a színházakban, a Fővárosi Művelődési Központban, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert zárt helyiségeiben. Arról is döntöttek, hogy mostantól a BKK járatain a maszkot nem vagy szabálytalanul viselő utasokat leszállíthatják a járművekről és 8000 forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezhetik őket az ellenőrök.