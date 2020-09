Tényleg minden nap és minden percben katonásdit játszanak az Orbán-kormány tagjai és beosztottai

A cél a közösségi terjedés megfékezése.

Elhunyt két idős, krónikus beteg, és újabb 411 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, közölte a koronavirus.gov.hu szerdán. Így 9715-re nőtt a Magyarországon eddig azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 628-ra emelkedett. 3984-en már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 5103. (Az aktív fertőzöttek 44 százaléka, az elhunytak 59 százaléka, a gyógyultak 42 százaléka budapesti.) Kórházban 221 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 13-an vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 23 461-en vannak, a mintavételek száma 495 481. Immár nem kérdés, hogy a második hullám hazánkat is elérte, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása. A közösségi terjedés megfékezése érdekében mindenkitől azt kérik, továbbra is kerüljék azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsák a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossanak kezet, a maszkot viseljék az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.