Simonka szerint papírgalacsinokat dobáltak portréjára az ügyészségen és arra fogadtak, ki fogja őt először levadászni

Az, aki egy fideszest le tud vadászni, biztosan első lesz az elsők között - véli a kormánypárti képviselő.

Hosszas, már-már szinte baráti interjút közöl a Pestisrácok nevű fideszes revolverblog Simonka Györggyel. A politikust bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással és vesztegetéssel vádolja az ügyészség. Ebben többek között egy igen érdekes okfejtéssel áll elő, milyen magasabb érdekek állhatnak az ellene folyó eljárás mögött. "A törvények megkerülésével próbáltak engem olyan helyzetbe hozni, hogy végül trófeaként akasszák fel a fejemet az irodájuk falára. Mindezt azért, hogy kapjanak még egy csillagot, még magasabb rangba tudjanak kerülni." - mondja az ügyészekről.

Ezek az emberek mérlegelik, mi történik egy esetleges kormányváltás után és "akkor az, aki egy fideszest le tud vadászni, biztosan első lesz az elsők között."

Majd egy elsőre hihetetlen történetet is közöl: "olyan információm is van, hogy kitették az arcképemet a KNYF falára, majd papírgalacsinnal dobálták és fogadásokat kötöttek, hogy ki fogja az én fejemet eltalálni, ki lesz az az ügyész, aki az én fejemet le fogja vadászni. " Ráadásul szerinte a házkutatást vezető ügyész közölte, nem barátja a neki és kijelentette, azt szeretné, ha húsz évet ülne. Az ellen indított eljárást törvénytelennek tartja, szerinte egy kitalált koncepció mentén zajlik az eljárás. A Pestisrácok megkereste a Legfőbb Ügyészséget is Simonka György szavai kapcsán. A szervezet szóvivője, Fazekas Géza azt közölte, "a bíróság a megtartott előkészítő ülésen a vádiratot törvényesnek találta. A vádat előkészítő ügyészek közül az ügyészségről „senkit nem rúgtak ki”, az ügy miatt senkinek nem szűnt meg az állása."