Egyre cudarabb helyzetben van a költségvetés

Tegnap – az ellenzéki helyhatóságok többsége áldásával – eladták a Zöld Híd nevű önkormányzati hulladékszállító 49 százalékát a régóta terjeszkedő Vertikál résztulajdonában álló DTKH-nak.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás több mint száz tagtelepülése szinte teljes egységben szavazta meg tegnap a térségi hulladékszállítást végző Zöld Híd BIGG NKft. 49 százalékának eladását a hasonló tevékenységű és hátterű, kecskeméti központú DTKH Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. számára. Következetesen csak Sződliget szavazott a javaslatok ellen, Zebegény, Csömör és Mogyoród pedig hol hasonlóképp voksolt, hol tartózkodott. A helyzet azért fura, mert miután a Zöld Híd és a kukadíjakat országosan beszedő, állami NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő közötti vita miatt két éve a katasztrófavédelem állja a térségi költségeket, a tulajdonos társulás élén Gémesi György gödöllői polgármestert Vác akkori fideszes első emberére cserélték. Bár a helyhatósági választások e térségben is ellenzéki előretörést hoztak, a társulás vezetését ezután Juhász István, Kistarcsa szintén kormánypárti polgármestere vette át. Ehhez képest tegnap az ellenzéki vagy azzá vált helyhatóságok túlnyomó többsége – így például a változatlanul Gémesi György irányította Gödöllő – is az eladásra szavaztak. Ráadásul úgy, hogy – amiként arra Juhász Béla, Sződliget polgármestere felhívta figyelmünket – a két héttel ezelőtti ülésen a többség még időt kért. Sződliget véleménye azóta sem változott. Szerintük a megkérdőjelezhető vagyonbecslés alapján megállapított 45 milliós vételár az önkormányzati vagyon elkótyavetyélése. A Zöld Híd sanyarú anyagi helyzetéért elsősorban az elmúlt két év döntéseit okolják, amikor a társulás már fideszes polgármesterek vezetése alatt állt. A döntéssel elvész a tagönkormányzatok befolyása, miközben a tőkehelyzet rendezhető lenne egy, helyhatóságonként kevéssé megterhelő pótbefizetéssel is – véli. Emlékeztetett az ülésen Juhász István által is említett, előzetes egyeztetésekre, amelyekre maguk nem kaptak meghívást és ahol a korábban ellenálló helyhatóságokat a jelek szerint meggyőzték. Az elnöki posztot betöltő Juhász István az ülésen is megemlítette: a 49 százalék 45 milliós vételárából a Zöld Híd megrendült tőkehelyzetét állítanák helyre. Az ezen felül szükséges további mintegy kétszázmillió közel felét az új tulajdoni arányok alapján a DTKH állja, a fennmaradó összeget pedig a társulás biztosítja olyképp, hogy tőkésítik a Zöld Hídnak nyújtott korábbi hitelüket. A vásárlást a hulladékszállítási ágazat összeolvadási folyamataihoz sorolta lapunknak Agatics Roland, a DTKH ügyvezetője. A kecskeméti cég kisebbségi tulajdonosa, a Vertikál Nonprofit Zrt. mintegy harminc éve dolgozik az iparágban – szögezte le kérdésünkre. Ezalatt több közszolgáltatóban szereztek részt, aminek révén jelenleg körülbelül másfélmillió lakost látnak el. Legutóbb a mintegy hetvenezer embert képviselő Zöld Bicskében vettek kisebbségi részt. Megerősítette: minél nagyobb területet lát el egy csoport, fajlagosan annál nagyobb összeget kap az NHKV-tól. További terjeszkedést ugyanakkor jelenleg nem fontolgatnak. Most az elsődleges cél, hogy a katasztrófavédelemtől ismét átkerüljön a Zöld Híd pénzellátása az NHKV-hoz. Egyszersmind elutasította azt a felvetést, hogy a kukaholding szűkmarkúsága miatt az ágazat egésze a csőd szélén állna. Szerinte az NHKV jogszabályok mentén fizet. A DTKH-nak azért van pénze felvásárlásokra, mert – egyébként az ágazat háromnegyedéhez hasonlóan – „gazdálkodik” – fogalmazott. Kérdésünkre megerősítette, maga is áttételes résztulajdonos a Vertikálban, amelyből nem vár hasznot, mert a közös építkezésre összpontosít. Vécsey László, a térség fideszes országgyűlési képviselője szintén kifejezte a döntés feletti örömét. Hangot adott abbéli reményének, hogy a DTKH és a Zöld Híd közös erőfeszítései révén januárra visszakerülhet a Zöld Híd a katasztrófavédelemtől az NHKV alá. A Zöld Híd anyagi gondjait változatlanul Gémesi György időszakára vezeti vissza és elutasítja azt a felvetést, hogy az elmúlt két év bármiben is kedvezőtlen változást hozott volna. Ennek a tegnapi szavazási arányokban is bizonyságát látja.