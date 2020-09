Átszervezések a Vatikánban: egy sor prefektust cserélhet le Ferenc pápa

A katolikus egyházfő elegánsan megszabadulhat egyik legismertebb bírálójától is, a guineai Sarah bíborostól.

Nem csak a világ országainak többségében, a Vatikánban sem várható olyan mértékű leállás, mint a koronavírus-járvány első hullámakor. Sőt, a következő hetekben várhatóan sűrűsödnek majd az események a Szentszéknél. Ferenc pápa október 3-án, Assisiben adja ki új, Mindnyájan testvérek kezdetű enciklikáját, amelyben a testvériségről és a társadalmi barátságról ejt szót, ami különösen időszerű a járvány idején. Azért is fogadják sokan nagy érdeklődéssel a fontos dokumentumot, mert az előző, Laudato si’ (Áldott légy) enciklikája ellen frontális támadást indítottak konzervatív körök. Nem véletlen, hogy a pápa épp Assisiben írja alá a dokumentumot. Már pápai névválasztásával is jelezni kívánta, mennyire nagyra becsüli Szent Ferencet, s a dokumentum címét a rendalapító Intelmeinek egyik sora ihlette, amely így szól: „Figyeljünk, mindnyájan testvérek, a jó pásztorra, aki juhai megmentéséért a kereszt gyötrelmét vállalta”. Az enciklikában várhatóan szót ejt a szegényekről, az emberi méltóságról, illetve egy sor olyan témáról is, amelyekről magánkihallgatásain beszélt. A következő hónapokban azonban más fontos, a Vatikánt érintő események is várhatóak. Az egyházjog szerint a püspököknek, illetve a vatikáni Kúria tisztségviselőinek is be kell nyújtaniuk nyugdíjazási kérelmüket a pápának 75. életkoruk betöltésekor. Ezt azonban az egyházfőnek nem kell azonnal elfogadnia, rá van bízva, meddig hagyja őket posztjukon. Az eltelt négy év alatt a kilenc prefektusból hat ajánlotta fel lemondását koruk miatt. A kongregációk élén álló főpapok, egy világi államban ez a miniszteri tisztségnek felel meg, elvben 80. életévük betöltéséig maradhatnak a helyükön, ekkor azonban az egyházjog értelmében mindenképpen távozniuk kell. A pápák személyzeti politikát a tradíciók határozzák meg. Szemben ugyanis a miniszterekkel, egy új egyházfő nem hoz új csapatot, nem kezd tömeges „elbocsátásokba”, csak fokozatosan, több év alatt cseréli le a fontos tisztségben lévő prefektusokat. A mindenkori pápa a folytonosságot képviseli. Elvégre Krisztus földi helytartója, s nem világi politikus, személyét, elvileg legalábbis, a Szentlélek sugalmazza, bár erre azért találhatunk ellenpéldákat is az egyháztörténetben. Az új egyházfő általában csak új államtitkárt nevez ki, de gyakran csak több hónappal egyházfővé választása után. Tarcisio Bertone például mintegy másfél évvel XVI. Benedek pápává választását követően lett a Szentszék államtitkára.

Robert Sarah bíboros Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Ferenc pápának olyan főpapokkal kellett együtt dolgoznia a Kúriában, akik még XVI. Benedek, sőt akár II. János Pál pápasága idején kerültek a Vatikánba. Mint látható, azok a bizonyos malmok a Szentszéknél különösen lassan őrölnek. Ugyanakkor hamarosan változás várható az egyik legfontosabb vatikáni tisztség, a Hittani Kongregáció élén. A teológiai kérdésekben illetékes hivatal legismertebb prefektusa 1981-től 2005-ös pápává választásáig XVI. Benedek volt. 2012-ben honfitársát, Gerhard Ludwig Müllert nevezte ki a kongregáció élére, de már csak néhány hónapot dolgozhattak együtt XVI. Benedek lemondása miatt. Ferenc pápa megválasztásának évében, 2013 szeptemberében megerősítette a tisztségben. Nem azért döntött így, mert annyira egyetértett volna a Müller által képviselt konzervatív irányvonallal, hanem a tradíciókhoz volt hű. Csakhamar azonban kiütköztek azonban a kettőjük közötti különbségek. Gerhard Ludwig Müllernek nem volt ínyére az egyházfő által képviselt nyitás, s zokon vette, hogy Ferenc 2017-ben nem hosszabbította meg őt a tisztségben. Müller azóta többször bírálta nyíltan a pápát. A katolikus egyházfő rendtársát, a már akkor 73 éves jezsuitát, Luis Francisco Ladaria Ferrert nevezte ki a Hittani Kongregáció prefektusának, de átmeneti megoldásnak gondolta. Vatikáni források szerint hamarosan neki is távoznia kell. Új prefektus kerülhet a Püspöki Kongregáció élére is. Ez is kulcspozíció, hiszen prefektusa felügyeli a világban szolgáló mintegy 5500 püspököt, ő tesz javaslatot a pápának arra, ki vezessen egy bizonyos egyházmegyét. A még hivatalban lévő prefektust, a kanadai Marc Ouellet bíborost még 2010-ben szintén XVI. Benedek nevezte ki. Igaz, mindig lojális volt Ferenc pápához is, élesen bírálta azokat, akik nyílt támadást intéztek az argentin származású egyházfő ellen. Ferenc pápasága alatt felértékelődött a püspöki szinódus jelentősége, ennek főtitkára, az olasz Lorenzo Baldisseri azonban nem tűnt a reformok nagy hívének. A pápa már tavaly a máltai Mario Grechet nevezte ki segéd-főtitkárnak, így ő követi a tisztségben a 80. életévét heteken betöltő Baldisserit. A máltai főpapot haladó szellemű személyiségként ismerik. Júniusban lesz 75 éves a pápa legismertebb kúriai bírálója, Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa, akitől hamarosan szintén megszabadulhat Ferenc pápa.