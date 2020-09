Hoppá! Már a Fidesz is elítélte a minszki erőszakot

A lajosmizsei vonalon egy hónapja történt a jegykezelő elleni atrocitás, félmillió forintot kaphat, aki segít megtalálni az elkövetőt.

Ötszázezer forintot ad a Vasutasok Szakszervezete (VSZ) annak, akinek segítségével megtalálják a lajosmizsei vonalon a múlt hónapban történt kalauz elleni támadás elkövetőjét. Az érdekvédők közleményben emlékeztettek: egy utast ellenőrzött volna a jegykezelőnő, de a bliccelő jegy felmutatása helyett egy tapétavágókéssel több sebet is ejtett rajta. A nő a bűncselekmény során könnyű sérülést szenvedett. A Népszava is beszámolt arról, hogy a férfit, akiről fantomkép is készült, a rendőrség keresi. A VSZ szerint egyre gyakoribb a jegyvizsgálók bántalmazása, legtöbbször szavakban, de – mint az elmúlt időszak esetei mutatják – újabban már a tettlegesség sem ritka. Az érdekvédők szerint ezen kívül sok utas a járványügyi előírások ellenére sem visel maszkot, s ezzel a többiek, köztük a jegyvizsgálók egészségét is veszélyeztetik. Ugyanakkor azt is megírtuk nemrég , hogy a MÁV a múlt hónapban bejelentette: a támadások megelőzése érdekében augusztus 31-től kötelező a testkamera használata a vasúti jegyvizsgálóknak a bántalmazásokban leginkább érintett budapesti elővárosi vasútvonalak kijelölt járatain.