Trükkel szereznek parkolót Orbánéknak a várban

Mohács előző, fideszes vezetése luxusapartmanházat álmodott a Duna partjára, amelynek árát az adófizetők fogják fizetni.

Feljelentést tesz Mohács jelenlegi, baloldali vezetése, miután kiderült: közel százmillió forintos vesztesége keletkezett a városnak amiatt, hogy az önkormányzat városgazdálkodási cége az előző polgármester alatt luxusapartmanházat építtetett a Duna-partra a mohácsi adófizetők pénzéből, ráadásul az ügylet szereplői jelentős prémiumokat is kaptak. A kár azonban még nagyobb lehet, az önkormányzat ugyanis nem lát tisztán az ügyben. Az MSZP-s Csorbai Ferenc polgármester hiába akarta átvilágíttatni a városgazdálkodási céget, akadályokba ütközött. A cég felügyelőbizottsági elnöke – aki egyben a helyi Fidesz frakcióvezetője –, Pávkovics Gábor ugyanis a mohácsi városvezetés szerint „minden követ megmozgatott”, hogy az átvizsgálás elmaradjon. Végül Csorbai javaslatát a fideszes többségű közgyűlés megvétózta, majd a testület feloszlatta magát. Emiatt időközi választást is tartanak, Pávkovics pedig indul polgármesternek. Az egykori „barna” ipari övezetben lévő Temaforg-telep rehabilitálására 2018-ban 300 millió forintot biztosított az Unió, a városgazdálkodási cég ide álmodta meg az exkluzív Duna-parti 18 lakásos Panoráma lakóházat, amely ingatlanjainak többségét már az építkezés előtt, a „tervezőasztalról” értékesítették. Ennek ellenére idén májusra kiderült: nemhogy nyereséget nem termelt a beruházás, de a mohácsi adófizetőknek még vaskos tízmilliókat kell fizetniük az időközben már magánszemélyek tulajdonába került luxusapartmanok miatt. Bognár Sándor MSZP-s képviselő (aki a veszélyhelyzet idején alpolgármesteri feladatokat látott el) elmondta: nyoma maradt annak, hogy korábban az önkormányzat több tízmillió forintnyi prémiumot folyósított a városüzemeltetési cég – a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. (MVR) – vezetőinek, akik részt vettek a Panoráma társasház építésében. Azt, hogy pontosan kik kapták ezt a pénzt, már nem sikerült kideríteni, ahogy azt sem: a városgazdálkodási cég többi, szintén súlyosan veszteséges tevékenységénél konkrétan milyen tételekből áll össze a hiány. Az ok a már említett képviselő-testületi vétó. Az egyébként rejtély, hogy 2017-ben mégis miért fogott luxusingatlan-építésbe a többek között komp-, révközlekedéssel, hulladékgazdálkodással, épületüzemeltetéssel foglalkozó vagyongazdálkodási cég. A városban hallani olyan vélekedéseket, hogy a korábbi városvezetés egyes prominensei is pályáztak a házban ingatlanra. Az ügyben számos kérdést fogalmaztunk meg, de egyikre sem válaszolt sem a cég vezetése, sem Pávkovics Gábor felügyelőbizottsági elnök. Ő egy júliusi közgyűlés jegyzőkönyve szerint azzal érvelt a Panoráma-ügylet felderítése ellen, hogy „nem helyes irány, hogy kiragadnak egy projektet, elkezdik külső szakértőkkel vizsgálgatni, és abból mindenféle munícióval felvértezve mindenféle gondolatokat megfogalmaznak”. Szerinte a cég egészét kell nézni, ám egy ilyen átvilágítás hosszabb időbe kerülne. A kormánypárt az ügyben láthatóan a kibekkelésre játszik: abban bíznak, hogy a szeptember 27-i választáson Pávkovics nyer, így később is elodázhatják a cég átvilágítását. A Fidesznek jó oka van, hogy az időközi választásig, majd azt követően se bolygassák a MRV ügyeit: a politikailag alaposan beágyazott városgazdálkodási cég – korábban a felügyelőbizottság tagja volt a kormánypárt délvidéki erős embere, Bánki Erik is – az utóbbi időben látványos lejtmenetbe kapcsolt. A korábbi években nullszaldós, illetve kismértékben nyereséges volt, 2019-re viszont a gazdasági mutatói lehervadtak: tavalyra már 80 milliós veszteséget okozott a városnak, miközben adósságállománya 200 millióval ugrott meg. Ez is csak úgy derült ki, hogy Csorbainak kezére játszottak a körülmények: tavasszal, a járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet a polgármestereknek rendkívüli jogköröket biztosított, s ezzel a lehetőséggel élve részletes üzleti beszámolót kért be a városgazdálkodási cégtől. A májusban átadott dokumentumban sorjáztak a mínuszos tételek, a végkövetkeztetés pedig az lett, hogy a tavalyi 80 milliós bukta után idénre 268 milliós veszteséggel tervezik az évet. A combos veszteség magyarázatául az üzleti tervben igencsak elnagyolt magyarázatot lehet olvasni. E szerint a megrendelő cég „teljes mértékben kiszolgáltatott az alvállalkozóknak”, továbbá: „az önkormányzati cégnél nem volt meg egy ekkora volumenű beruházás menedzselésére való képesség”. A cég tőketartaléka 400 millió, de egy újabb, hasonlóan deficites év után Mohács városgazdálkodási cégének le kellene húznia a rolót – kivéve természetesen, ha az adófizetők pénzén rendezik a vállalkozás veszteségeit. A vállalkozás már júliusban 100 millió forintos kamatmentes kölcsönt kapott az önkormányzattól, hogy működni tudjon. Ennek ellenére a jelenlegi, szocialista városvezetés szerint a veszteség és az adósságállomány együtt mostanra eléri a félmilliárdot, azaz Mohács minden egyes lakosának 30 ezer forintjába kerül a városgazdálkodási cég veszteséges működése a fideszes éra alatt.