Üzleti titok a nagy futballkísérlet

Míg a kormány egyre szigorúbb járványintézkedésekről dönt, az UEFA zavartalanul árulja a jegyeket a budapesti szuperkupára, amiről üzleti titokra hivatkozva nem árul el részleteket.

A szerződésben foglalt titoktartási klauzula miatt a megrendezésről szóló megállapodás nem osztható meg – ezzel a fordulattal hárította el az érdemi válaszadást tegnap az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA), amelyet a szeptember végére tervezett, budapesti szuperkupa miatt keresett meg lapunk újra. Mint emlékezetes, az UEFA maga fogalmazta meg, hogy járványügyi szempontból „pilot” azaz kísérleti-, tesztmeccseként tekint a Bayern München és a Sevilla mérkőzésre, amelyet 20 ezer néző élőben láthat. Ehhez képest alig két héttel a tervezett kísérlet előtt sem számol be az UEFA arról: miként fogják vizsgálni, hogyan terjed a vírus a 6 ezer külföldi és 14 ezer magyar szurkoló között? Csak az általános szabályokról, a negatív teszt szükségességéről, a lázmérésről és a maszkviselésről tájékoztattak. Mint emlékezetes, a szervezet augusztus végén még azzal hárította el a nagy kísérlet részleteire vonatkozó kérdéseinket: „Nem tudunk részletekkel szolgálni.” Az UEFA-t nem csak azért kerestük meg újra, hogy kiderüljön, milyen kutatási módszerekkel tesztelik majd Budapestet. Azért is, mert a hazai járványügyi helyzet fényében meglepő módon tovább árulja a jegyeket a mérkőzésre: szerdán is hírlevélben buzdították vásárlásra a futballrajongókat. Pedig épp tegnap döntött újabb járványügyi szigorításokról a kormány.



Mivel korábban a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely arra utalt, hogy a járványhelyzettől is függ, milyen körülmények között rendezik a meccset, megkerestük a kancelláriát, hogy megtudjuk, továbbra is úgy látják-e, nincs akadály a mérkőzésnek. A Kormányzati Tájékoztatási Központ kitérő választ adva csak annyit közölt: a meccsről az UEFA és a Magyar Labdarúgó Szövetség dönt. Ez a távolságtartás annyiban meglepő, hogy tegnap is aggasztó járványügyi adatok láttak napvilágot – 411-el nőtt a fertőzöttek száma és ketten meghaltak a vírus miatt itthon –, továbbá a kormány szerdán is egy sor olyan intézkedést hozott, ami azt jelzi: a kabinet mind kockázatosabbnak látja a járványhelyzetet. Az országos tisztifőorvos keddtől teljes körű látogatási tilalmat rendelt el az ország valamennyi kórházában. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) közleménye szerint az intézkedés a közfinanszírozott és a magánintézményekre egyaránt érvényes, de néhány esetben felmentést kaphatnak a hozzátartozók. A súlyos, életveszélyes állapotban vagy végstádiumban lévő betegek egy hozzátartozója védőfelszerelésben bemehet az intézménybe, ahogy a gyerek egyik szülője is, és a szülőszobában is ott lehet a baba érkezésekor az, akit a szülő nő szeretne maga mellett tudni. Ha egy kórház nem tartja be a szigorú szabályokat, akár ötmillió forintos büntetésre is számíthat. Müller Cecília országos tisztifőorvos egy tegnapi szakmai konferencián azt is kifejtette, hogy a koronavírus-járvány miatt naponta hétezren jelentkeznek tesztelésre, ezért kellett több betegkocsit beállítani a tesztek szállítására, a laboratóriumi háttér elegendő a minták feldolgozásához. Kásler Miklós is újabb utasítást adott ki a járvány terjedésének fékezésére. Az emberi erőforrások minisztere betiltotta az egészségügyi, szociális és köznevelési ágazatban a szakmai rendezvények többségét, főként online konferenciákat lehet tartani. Ha mégis szükséges a jelenlét, a védekezés már ismert módszereit kell alkalmazni. Az országos tisztifőorvos a tegnapi konferencián egy kérdésre válaszolva azt mondta, ha lesz valamikor védőoltás a koronavírus ellen, azt első körben az egészségügyben dolgozóknak kell megkapni, majd a magas kockázatú csoportokba tartozóknak, illetve a közszolgáltatásokban alkalmazottaknak, így a pedagógusoknak. Az oltóanyag elosztására készen van a terv. Az utóbbi napok iskolai és óvodai fertőzéseit elszigetelt eseteknek tartja Müller Cecília. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa közben arról beszélt, megriasztja az oltóanyagok kifejlesztésének gyorsasága, és nem tartja kizártnak, hogy több védőoltás kombinációja lesz majd a hatásos megoldás.