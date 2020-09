357,11 forinton az euró

A hulladékok szabálytalan elhelyezésének megelőzése, illetve büntetése céljából ingatlanvédelmi, kamera- és sorompórendszerek telepítését támogatná az Orbán-kormány.

Több tízmilliárd forintba kerül a törvénytelen hulladéktelepek felszámolása - közölte Boros Anita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára a Portfolio Sustainable World 2020 elnevezésű tegnapi konferenciáján, amit a sajtó az interneten keresztül követhetett. Annak érdekében, hogy elriasszák a tilosban járókat, támogatni tervezik az ingatlanvédelmi, kamera- és sorompórendszereket. Emellett a büntetési tételeket is szigorítanák. Növelni szeretnék a hulladékudvarok számát. Amióta eldöntötték, hogy jövő júliustól betiltják az egyszer használatos műanyagok zömét, 30 százalékkal bővült a helyettesítő termékek palettája és ugyanennyivel csökkent az áruk. Az italcsomagolók visszaváltása tekintetében az üzleti élet segítségét kérte. A folyókon külföldről hozzánk érkező szeméthalmok tekintetében azt említette, hogy - Áder János köztársasági elnök közbenjárására - Ukrajnában megkezdték a törvénytelen hulladéktelepek felszámolását. Ezen túlmenően megemlítette a már ismert faültetési, energiahatékonysági, elektromosautó-támogatási, napelemes és zöldkötvény-kibocsátási elképzeléseiket. A konferencián alapvetően az energiaipar fenntarthatósági lehetőségeit boncolgatták. A Katalizátor vagy fék a járványhelyzet a zöld energia terjedésében elnevezésű, délutáni panelbeszélgetésen elhangzott, hogy a megújuló alapú termelés egyre kevésbé szorul támogatásra, így most már az iparág elsődlegesen inkább az akadályok - így például a Robin Hood adónak nevezett különadó - eltörlését szorgalmazza. Szécsi Balázs, a megújuló-alapú erőműveket is üzemeltető Alteo befektetői kapcsolattartója emlékeztetett arra, hogy a kormány nem engedélyezi szélerőművek telepítését, pedig ezek ma már a magyarországi viszonyok között is egyre hatékonyabb termelésre lennének képesek. A kormányzatot eközben inkább a parlamenti képviselők szórták meg kérdésekkel. Tóth Bertalan MSZP-elnök - lapunk korábbi tudósítása nyomán - másodszorra is megkérdezte az ITM-től és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztertől, hogy miért adta át a hazai forrású energiahatékonysági támogatások kezelését az állami NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. a többségben magántulajdonú NFFKÜ Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.-nek. Fónagy János, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter helyettese érdemben annyit közölt, hogy az NFSI a nála maradó uniós pályázatok hatékonyabb kezelése érdekében adta át a magyar forrású programokat. Arra a kérdésre, hogy mikor várható új energiahatékonysági kiírás, Schanda Tamás ITM-államtitkár - az MSZP-t illető, sokadszorra megismételt politikai lózungokba ágyazva - annyit felelt, hogy a rendelkezésre álló források függvényében folyamatosan vizsgálják a lehetőséget. (Korábbi számításaink szerint évek óta több tízmilliárdos, energiahatékonysági támogatásokra elkölthető keretet nem hirdetnek meg.)