Fegyverrel rabolt Zsanett Marcaliban, a TEK hamar elkapta

Ha nem illegálisan tartott fegyverével ölte volna meg kutyáját, alighanem olcsóbban megússza.



A Pápai Járásbíróság előkészítő ülésen hozott ítéletével három év tíz hónap börtönbüntetésre és négy év közügyektől eltiltásra ítélte azt a 65 éves Veszprém megyei férfit, akivel szemben állatkínzás bűntette, valamint lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség - közölte a Veszprémi Törvényszék.

A férfiből az váltotta ki a dühöt, hogy 3 éves kutyája megharapta. Ezután határozta el, hogy megöli az állatot.

Magához vette sörétes vadászlőfegyverét, mellyel legalább két alkalommal 1-2 méterről rálőtt az ebre. A kutya a lövéseket követően nem veszítette el az eszméletét, őt vérző sebekkel, sokkos állapotban "gazdája" az ingatlanon lévő pincébe zárta, ahol a kutya az állatorvos kiérkezéséig ellátatlanul tartózkodott.



Az állat olyan súlyosan megsérült, hogy el kellett altatni.

Megállapították azt is, hogy a férfi rettenetes szenvedést okozott az állatnak, amely több óráig tartott és azt teljes mértékben érzékelte. A házkutatás során lőfegyvereket és lőszereket találtak nála, amelyeket lefoglaltak, mert tartásukra nem volt engedélye. Az ítélet jogerős is lett, mivel a vádlott - a vádirattal megegyezően - beismerte bűnösségét. A férfi a halmazati szabályokra figyelemmel közel 11 évet is kaphatott volna, így kijelenthető, viszonylag olcsón megúszta a történteket.