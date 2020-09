Osztrák horror: pincében tartotta fogva fiát egy 77 éves nő Bécsben

Politikai bérgyilkosságnak nevezte Bob Woodward új könyvét az amerikai elnök. A Fehér Házban most azt keresik, ki engedte meg a tizennyolc interjút.

A Fehér Ház szóvivője szerdai sajtóértekezletén hosszasan bizonygatta, hogy Donald Trump sosem kicsinyelte le a koronavírus-járvány veszélyét. Kis bökkenő, hogy Bob Woodward Düh című, friss könyve nyomán akkorra már mindenhol hozzáférhető volt az a február 7-én készült hangfelvétel, amelyben az elnök azt mondja a légi úton terjedő Covid-19-ről, hogy az sokkal veszélyesebb, mint bármely influenza-járvány. Három nappal később a nyilvánosság előtt viszont azt mondta, hogy csak tizenegy eset van az országban és azoknak is a zöme gyorsan javul. Március közepén aztán világosan meg is mondta Woodwardnak , hogy tudatosan kicsinyíti a veszélyt, mert nem akar pánikot kelteni. Mindezt a Richard Nixon bukásához vezető Watergate-ügy nyomán ismertté vált újságírónak a jövő héten a boltokba kerülő, Düh című könyve tartalmazza. A Michiganben munkahely-teremtő programjával kampányoló Joe Biden azonnal leszögezte, hogy Trump hazudott az amerikaiaknak és kockára tette az életüket. A demokrata párti elnökjelölt szerint Trumpnak rendelkezésére állt a szüksége információ, ám ő szándékosan nem hozta meg az emberek védelméhez szükséges intézkedéseket.



Az Egyesült Államokban már több mint 6,3 millióan kapták el a fertőzést, a halálos áldozatok száma meghaladta a 190 ezret. Járványügyi szakértők szerint több tízezer életet lehetett volna megmenteni, ha a Fehér Ház már februárban vagy márciusban elrendeli a maszkviselést, a távolságtartást és a többi szükségintézkedést. A Fehér Házban most egymásra mutogatnak a potenciális felelősök, azt keresve, hogy ki engedte közel Trumphoz Woodwardot. A válasz alighanem egyszerű, az elnök tanácsadóinak intelmei ellenére maga szerette volna, ha a világ talán leghíresebb újságírója könyvet ír róla, amint azt Richard Nixon óta minden elnökkel tette. Most már alighanem Trump is bánja a dolgot, politikai bérgyilkosságot emlegetett. Ugyanakkor megerősítette, hogy valóban el akarta kerülni a pánikot, erőt, magabiztosságot akart sugározni a járvány első hónapjaiban. A 18 interjúból és telefonbeszélgetésből rengeteg minden más is kiderül – egyebek mellett az, hogy az Egyesült Államoknak van egy szupertitkos atomfegyvere, „amilyet Hszi vagy Putyin se látott és amiről nem is tudnak”. Egészen mostanáig, tették hozzá az értetlenkedő újságírók. A világ 2017-ben annyira közel járt egy Észak-Koreával vívott atomháborúhoz, hogy Jim Mattis akkori védelmi miniszter felöltözve aludt és a washingtoni Nemzeti Székesegyházban imádkozott az amerikaiak életéért. A titkosszolgálatok ernyőszervezetét tavaly augusztusig vezető Dan Coats arra gyanakszik, hogy az oroszok valamivel „fogják” Trumpot, mert mással nem tudja megmagyarázni, miért áll az elnök rendszeresen Vlagyimir Putyin pártjára.

Könyvtárnyi leleplezés Lehetetlen számon tartani, hány könyvet írtak már Donald Trumpról. A Guardian szerint csak elnöksége első éve alatt 4500 angol nyelvű kötet jelent meg róla. Íme néhány, az utóbbi időkben nagy port felvertek közül: Anonymus: Figyelmeztetés. A szerző azt állítja, a Fehér Házban dolgozik, ahol néhányan próbálják megakadályozni, hogy Trump valami őrültséget csináljon. Jim Acosta: A nép ellensége. A CNN fehér házi főtudósítója az elnök sajtó elleni háborújáról. Mary Trump: Túl sok és sosem elég. Az elnök pszichológus unokahúgának elmélete arról, miért lett Trump olyan, amilyen. Michael S. Schmidt: Donald Trump az Egyesült Államok ellen. A New York Times washingtoni tudósítója a Fehér Házon belüli konfliktusokat írja le. Michael Cohen: Hűtlen. Trump börtönbüntetését töltő ügyvédje kitálal. John Bolton: A szoba, ahol történt. A volt nemzetbiztonsági tanácsadó szerint az elnök alkalmatlan. Philip Rucker és Carol Leonnig: Egy nagyon stabil zseni. A Washington Post újságíróinak összefoglalója a Trump-kormányzat első három évéről. Stephanie Winston Wolkoff: Melania és én. A first lady volt sajtótitkára az egykori szlovén fotómodell fehér házi szerepéről. Bob Woodward: Düh. A legendás újságíró kedden boltokba kerülő könyve valóságos aknamező.