Orbán Viktor válaszolt Karácsony Gergelynek, egyelőre nem lesznek külön szigorítások Budapesten

Hirtelen 110 ezren lettek a diplomások.

Már mintegy 110 ezer friss diplomát állítottak ki a felsőoktatási intézmények a nyelvvizsgákkal kapcsolatos engedményeknek köszönhetően

– büszkélkedett el Facebook-oldalán az Innovációs és Technológiai minisztérium parlamenti államtitkára. Schanda Tamás emlékeztetett, tavasszal azért döntött a kormány a korábban előírt követelmények időszakos eltörlése mellett, mert a koronavírus-járvány idején nemcsak az emberek egészségét és életét, de a gazdaságot, a magyar emberek megélhetését is védeni kellett. Szerinte a változtatásnak köszönhetően az érintett fiatalok jobb munkaerőpiaci helyzetbe kerültek, hiszen olyan állásokat is megpályázhattak, amelyeket a diplomájuk kézhezvétele előtt nem. „A munkáltatók pedig így is biztosak lehetnek abban, hogy megfelelő szaktudással rendelkeznek a jelentkezők – hiszen a záróvizsgát letették, bizonyították, hogy elsajátították a szükséges ismereteket” – zárta bejegyzését az államtitkár.

Más kérdés, hogy nem minden szakmát ment meg a lépés. Tanárokból bizonyosan nem lesz több, mivel egyre kevesebben nyernek felvételt az ilyen szakokra. Mint arról a Népszava korábban beszámolt,

alig több mint 6400-an nyertek felvételt idén valamilyen pedagógusképzésre, ami az elmúlt évek egy újabb negatív rekordja a felsőoktatásban.

A felvi.hu friss adataiból jól látszik, hogy az elmúlt öt év eredményeihez képest mintegy harmadával csökkent a tanárszakon továbbtanulók aránya. Igaz, idén a jelentkezők száma is rekordalacsony volt: 11,1 ezren próbáltak meg bekerülni a pedagógus szakokra, 37 százalékkal kevesebben, mint 2019-ben.