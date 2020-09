Pörög a diplomagyár, miután nem kell a nyelvvizsga

Eső nem várható.

A hétvégén is marad a hőség, többfelé 30 foknál is melegebb lesz napközben, de éjszakánként felfrissül az idő – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez. Pénteken, szombaton és vasárnap is sok lesz a napsütés, csapadék nem várható. Pénteken a sok napsütés mellett fátyolfelhők és lapos gomolyfelhők is megjelennek az égen, de ezek csapadékot nem adnak. A Dunától keletre az északkeleti szelet élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, az északi szélvédett völgyekben lesz a leghidegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között várható.

Szombaton a minimumhőmérséklet 8 és 15, a maximumhőmérséklet 26 és 31 fok között valószínű. Vasárnap a leghidegebb órákban 9-16 fok lesz. Napközben 26-31 fokig melegszik fel a levegő.