Európai alapot hoznának létre a független médiának

Megmenekült az ellehetetlenüléstől az Országos Roma Önkormányzat: hatodik nekifutásra sikerült határozatképes közgyűlést tartania a testületnek. A Fidesszel szövetséges Lungo Drom képviselői azonban ezúttal is távol maradtak.

A „törvényes működés érdekében” nagy szükség volt már egy érvényes közgyűlésre, amit a fővárosi kormányhivatal kezdeményezett. A roma politikusok között az a hír járta, ha így megy tovább, akkor a bénult állapot miatt akár még fel is oszlathatják az ORÖ-t. Néhány „ingadozó” képviselő részvételének köszönhetően jött össze a határozatképességhez szükséges többség: az országos önkormányzat 47 tagjából 26-an jelentek meg. Agócs János elnök azt mondta, hogy az ORÖ-ben egy külsős cég bevonásával gazdasági átvilágítás zajlik, amely a 2015-től eltelt időszakot vizsgálja. A Magyar Államkincstár is pénzügyi ellenőrzést folytat. Agócs remélte, hogy a gazdasági viszonyok tisztázása után az országos önkormányzat az eddiginél több költségvetési forráshoz jut majd. Ami talán a legfontosabb: a csütörtöki közgyűlésen elfogadták a zárszámadást. Az ORÖ jelenlegi képviselőinek jelentős része csak a tavaly őszi roma önkormányzati választás után került be a testületbe. Több felszólaló is hangsúlyozta, hogy nem vállal felelősséget az előző ciklus pénzköltéseiért. A jogszerű működés fenntartása miatt a zárszámadást megszavazza ugyan, de elvárja: ha a gazdasági átvilágítás során szabálytalanságokra derül fény, akkor az ORÖ tegyen feljelentést. Márpedig az, hogy történtek szabálytalanságok, a hozzászólók számára nem volt kétséges. Az egyik képviselő kijelentette, hogy amikor a Lungo Drom irányította az ORÖ-t, törvényes gazdálkodás helyett „szabadrablás folyt a cigányság kárára”. A könyvvizsgáló egyebek mellett megemlítette, hogy az előző időszakból 40 millió forintot kitevő megbízási szerződés „sorsa nem tudható”. Az ORÖ költségvetése amúgy tavaly megközelítette a 918 millió forintot. Dancs Mihály elnökhelyettes – másokkal együtt – azt üzente a Lungo Drom rendre távol maradó képviselőinek: „Szégyelljék magukat!” A roma közgyűlés – mielőtt az elnök zárt ülést rendelt volna el – szavazott arról is, hogy megszünteti a sokat bírált eddigi hivatalvezető munkaviszonyát. A szavazás eredményét dübörgő taps fogadta. Volt, aki Istent dicsőítve így kiáltott fel: „Halleluja!”