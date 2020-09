La Liga – Rendhagyó szezonkezdet: szombaton kezdődik az idény

Az új évadban továbbra is három helyett ötöt cserélhetnek a csapatok, a lelátókon pedig továbbra sem lehetnek nézők.

Szurkolók tiltakozása nyomán péntek helyett szombaton kezdődik a spanyol labdarúgó-bajnokság 2020/21-es idénye. Spanyolországban régóta vitatéma, hogy a hétvégi napokon kívül rendezzenek-e bajnoki mérkőzéseket, a liga a mostani idény kiírásakor viszont azt tartotta szem előtt, hogy a járványhelyzet miatt egyelőre nem lehetnek nézők a stadionokban, és a televíziós közvetítések szempontjából kedvezőbb, ha két nap helyett négy napon keresztül zajlik az adott forduló. A csütörtöki döntésnek köszönhetően az eredetileg péntekre kiírt Granada-Athletic Bilbao összecsapás helyett a szombati Eibar-Celta Vigo ütközet lesz majd az idénynyitó. Az új évadban továbbra is három helyett ötöt cserélhetnek a csapatok, a lelátókon pedig továbbra sem lehetnek nézők. Javier Tebas, a La Liga elnöke hétfőn azt mondta, a szurkolók akkor térhetnek vissza, ha lesz koronavírus elleni oltóanyag. Tebas reményei szerint erre 2021 elején kerülhet majd sor.

A nyitófordulóban mindössze hét mérkőzést rendeznek, ennek az az oka, hogy a Real Madrid, a Barcelona, az Atlético Madrid, a Sevilla és a Getafe is érintett volt még augusztusban az európai kupaporondon – így ezen csapatok egy hét plusz pihenőt kaptak.

Ami az erőviszonyokat illeti, a fogadóirodák a Real Madrid címvédésére számítanak. A madridiak eddig nem voltak aktívak az átigazolási piacon, néhány kölcsönből visszatérő játékkossal kiegészülve vágnak neki az évadnak. A válságos időszakon keresztülmenő Barcelona új edzővel, Ronald Koemannal próbál kikecmeregni a gödörből. Lionel Messit úgy tűnik, hogy jövő nyárig a csapatnál tudják tartani, ugyanakkor Ivan Rakitic már távozott, Arturo Vidal az Interhez tart, míg Luis Suárez napjai is meg vannak számlálva Barcelonában. Koeman elsősorban holland játékosokat szeretne csapatához hozni, Georginio Wijnaldum (Liverpool) és Memphis Depay (Lyon) esetleges érkezéséről pletykálnak. A két gigász orra alá a legutóbbi bronzérmes Atlético Madrid és az újdonsült Európa-liga győztes Sevilla törhet borsot, ugyanakkor a papírforma szerint inkább a harmadik-negyedik helyért lehetnek majd versenyben.