357,61 forinton az euró

Feljelentést tett a Tolna megyei város ellenzéke a korábbi helyi hulladékszállító szerintük jóval értéke alatti eladása miatt. A vevő a felvásárlási lázban égő Vertikál, amely évtizedekkel ezelőtt szoros kapcsolatban állt a mostani cégértékbecslő ügyvezetőjével.

Feljelentést tett a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányságon a Paksi Hulladékgazdálkodási Nkft. eladása miatt tegnap magánszemélyként Heringes Anita és a város önkormányzatának további négy, egyaránt a Paksi Deák Ferenc Egyesületet képviselő ellenzéki tagja – tudtuk meg a volt MSZP-s képviselőtől. Bár az irat hivatalosan ismeretlen tettes ellen szól, az indoklás alapvetően Szabó Pétert, a város fideszes polgármestere kapcsán veti fel a hűtlen kezeléssel és hivatali visszaélés gyanúját. Eszerint Szabó Péter a veszélyhelyzeti szabályokra hivatkozva márciusban a képviselőtestület helyett egy személyben döntött arról, hogy mintegy 4,1 millió forintért értékesíti a számos térségben hulladékszállítási közszolgáltatást végző Vertikál Közszolgáltató Nzrt.-nek a paksi hulladékos cég önkormányzati kézben lévő 49,9 százalékát. Az önkormányzati rész értékesítésével egyidejűleg a térség hét települése alapította Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a birtokában lévő 50,1 százalékot 4,2 millióért szintén eladta a Vertikálnak. A feljelentők rendkívül keveslik az így befolyó vételárat, vagyis az ügyletet az önkormányzati vagyon elkótyavetyélésének tartják. Indoklásuk szerint a tavaly 21 milliós bevétel mellett hárommilliós nyereséget elérő paksi nkft. 94 millió forintos mérlegfőösszeggel, 43 millió forintos követelés- és 38 millió forint készpénzállománnyal zárt, de a benne lévő tárgyi eszközök értéke is meghaladta a 12 millió forintot. Ezek figyelembe vételével a méltányos cégértéket – például azért, mert követeléseire a társaság behajthatóként tekint – körülbelül 70 millió forintra teszik. Ez alapján a vagyonvesztés megközelítheti a 62 millió forintot. Meglátásuk szerint emiatt az eladói oldalon aláíró személy megszegte a rábízott vagyon kezelési, gyarapítási kötelezettségét, ami felveti a hűtlen kezelés eshetőségét. De szerintük Szabó Péter hivatali visszaélést is elkövetett. A veszélyhelyzet során ugyanis, úgy látják, a polgármester csak a vírusválsághoz kapcsolódó döntéseket hozhatott volna saját hatáskörben, ami a hulladékos cég eladására nem húzható rá. A kukacsekkek országos beszedését végző állami NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. az elmúlt évek során oly mértékben lecsökkentette a térségi kukaürítést korábban végző Paksi Hulladékgazdálkodási Nkft. pénzellátását, hogy a cég két éve felhagyott a szolgáltatással – vázolta a (nem csak e térségre jellemző) előzményeket lapunknak Heringes Anita. Ekkor a szolgáltatást a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nkft. vette át, részben a paksi nkft. eszközeinek bérbe vételével. A szolgáltatás színvonala ekkortól sokak szerint visszaesett. Így tavasszal a hulladékszállítást a környékbeli térségekben szolgáltató Vertikál vette át. A vevő a váltás egyik elemeként vásárolta meg a szolgáltatási joggal már nem rendelkező paksi nkft.-t. A Vertikál Közszolgáltató Nzrt. meggyőződése, hogy az Eco-Folder Kft. által készített, az ügylet alapjául szolgáló értékbecslés megfelelt a valóságnak, így a vételár is méltányosnak tekinthető – közölte megkeresésünkre Ferencz Kornél, a Vertikál igazgatósági elnöke és áttételes résztulajdonosa. Úgyszintén emlékeztetett, hogy a Paksi Hulladékgazdálkodási NKft.-nek már nincs közszolgáltatási joga, amiként eszközei sem teszik lehetővé a 30 ezer lelkes térség ellátását. Bár a vételre nem is lett volna feltétlen szükség, arra a városi „komfortérzet” miatt kerítettek mégis sort. Így, bár a szolgáltatást javarészt saját eszközeikkel végzik, a paksi nkft.-t is bevonják alvállalkozóként. Szekszárdi, dunaújvárosi jelenlétük miatt maga is ésszerűnek látta a terület átvételét, hisz így közelebbre szállíthatják a hulladékot. Annak kapcsán, hogy meg kívánják-e venni az önkormányzati társulás tulajdonában maradt hulladékgazdálkodási vagyont, úgy vélte: ha az uniós tilalmak lejárnak, a kérdés feltehető, amikor a társulás és a Vertikál az adott helyzet szerint dönthet. A felvetést ugyanakkor most nem tartja időszerűnek. Tegnap az ügy kapcsán kerestük Szabó Péter polgármestert, de nem értük el, írásos kérdéseinkre pedig lapzártánkig nem kaptunk választ.