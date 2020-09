Újabb Székesfehérvári iskolában jelent meg a koronavírus

Ha pedig valaki videóra veszi a brutális fellépést, a felvételt a rendőrség fogja begyűjteni. Megdöbbentő részletek derültek ki az iskolaőrök feladatairól.

Az nem lehet cél, hogy péppé verjük a gyereket – mondta a Népszavának nyilatkozó iskolaőr, Sándor arról, hogy mit tanultak a a felkészítésüket célzó tanfolyamon. Bár testi kényszert csak végső eszközként vethet be aaz iskolaőrség, a csütörtöki Magyar Közlönyből kiderül, hogy ennek lehetőségére is alaposan felkészültek. Az Országos Rendőr-főkapitányság ugyanis utasítást adott ki, amiben részletesen meghatározza az iskolaőrség irányítási folyamatát, az őr napi szolgálati feladatait, és azt is, hogy milyen esetekben kell jelentést írniuk az őröknek. A több oldalas, főleg szakmai szempontból érdekes leírásban árulkodó mondatok is találhatóak:

„Amennyiben a kényszerítő eszköz (jelen esetben, gumibot, bilincs, könnygázspré – a szerk.) használata nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozott, az összefoglaló jelentést az egyes eseményekkel kapcsolatos parancsnoki kivizsgálások (...) rendjéről szóló 58/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás (…) szerinti, az iskolaőr sérelmére elkövetett közfeladatot ellátó személy elleni erőszak esetén az 58/2013. ORFK utasítás Melléklet IV. fejezetében meghatározott tartalmai elemek szerepeltetésével kell elkészíteni.”

A „nyolc napon túl gyógyulót” a Büntető törvénykönyvben súlyos testi sértésnek nevezik, ide tartoznak a csonttörést, agyrázkódást okozó ütések, szúrások, vegyi anyag okozta marási sérülések is.

Egy másik leírás azt rögzíti, mi történik, ha az iskolaőr fellépése a fenti ORFK-utasítás 1. mellékletében felsorolt 29., 29 „K”, 69. B., 69. B „K” helyzetekhez vezet. Bár a közlönyben szereplő megfogalmazás bürokratikus és távolságtartó, az említett mellékletből egyértelműen kiderül, a rendelkezés húsba vágó helyzetről szól: az iskolaőr-szolgálat területileg illetékes vezetőjének öt napon belül jelentenie kell a

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszakot, ha azt fegyveresen vagy felfegyverkezve követték el, és az esemény során életveszélyes vagy halálos sérülés történt, vagy a támadás elhárítására lőfegyvert használtak.

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak meghatározott minősített eseteit

A Rendőrség személyi állománya tagja, a BM munkatársa által kényszerítő eszközzel okozott, nyolc napon túl gyógyuló sérülést vagy halált.

Jelentést kell írnia ugyanakkor a konfliktusban résztvevő őrnek őröknek is, vezetőik pedig összevetik a beszámolókat. Az utasítás kitér rá, hogy az ilyen ügyek kivizsgálásához a rendőrségnek be kell gyűjtenie minden írott vagy elektronikus feljegyzést, a térfigyelő kamerákkal, mobilokkal készített kép-és hangfelvételeket, sőt, a média munkatársainak felvételeit is.

A dokumentumból azt is megtudtuk, hogy az iskolaőrség munkáját alapvetően az ORFK Bűnügyi Főosztály „Iskolapartnerségi Osztályának” vezetője irányítja majd, vagyis nem a szabálysértési részleget bízták meg az őrök vezetésével. Szintén érdekes részlet, hogy az iskolaőröknek munka után az iskola területén kell hagyniuk a kényszerítő eszközöket és egyenruhájukat – egy jól elzárt tárolóhelyen.