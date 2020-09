Fia követheti a lemondott polgármestert Szigliget élén

„Ismételt jogsértésekre” hivatkozva nem hosszabbított használati jogot a Médiatanács, jövőre a Klubrádiónak is pályáznia kell saját hullámhosszára.

„Törvényi kizáró ok” miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa nem újította meg a Klubrádió Budapest 92,9 MHz frekvenciára szóló jogosultságát, és megkezdte a pályázati eljárás előkészítését – jelentette be pénteki közleményében a Médiatanács.

Harcolhatnak a saját hullámhosszukért

A szervezet a Klubrádió szolgáltatójának „ismételt jogsértéseivel” indokolta a döntést, bár azt nem fejtették ki, mit értenek ezalatt. Mint írták, „a rádió hétéves működése során több alkalommal megsértette a médiatörvény rendelkezéseit”, az ezek miatt kirótt bírságokat pedig mindig tudomásul vették és befizették a bírságösszegeket is. A tanács szerint ők nem is járhatnának el másképp, a médiatörvény szerint ugyanis „a médiaszolgáltatási jogosultság megújítását kizáró ok, ha a médiaszolgáltató a működése során a médiatörvény rendelkezéseit ismételten vagy súlyosan megszegi.”

A döntés szerint a Klubrádió frekvenciája 2021. február 21-e után újra megpályázható lesz, és a rádió szolgáltatója is indulhat majd a saját korábbi hullámhosszára kiírt tenderen.

19 év után a civileknek is menniük kellett

A Médiatanács hasonló okra, ismételt jogsértésre hivatkozva vonta el tavaly az ország legnagyobb civil nonprofit adója, a Civil rádió frekvenciahasználati jogát is is, 25 év után. A civilrádiósok szerint olyan apróbb hibákért marasztalták el őket korábban, és büntették őket 100 ezer forintra, mint hogy nem megfelelő arányban sugároztak hazai és külföldi zenét.

„… a törvény betarthatatlan. A magyar zenei piac egyszerűen nem termel annyi zeneszámot, hogy folyamatos változatos kínálatot biztosítsunk belőle, de abszurd módon, ha egy magyar kamarazenekar előadásában Kodály Psalmus Hungaricusát sugározzuk, az sem számít magyar zenének, mert a címe nem az”

– mondta akkor Népszavának Tóth Mónika, a Civil Rádió munkatársa. Lapunk megkereste az ügyben a Klubrádiót, szerettük volna megtudni, hogy mik a Médiatanács által emlegetett jogsértések, és mi a rádió véleménye a tanács döntéséről. Hardy Mihály, a rádió főszerkesztő-helyettese visszahívást ígért az ügyben. Ha megismerjük a Klubrádió álláspontját, frissítjük cikkünket.

Örülhet a Karc FM

Eközben a Médiatanács elfogadta a Győr 96,4 MHz körzeti rádiós frekvenciapályázati felhívásának tervezetét közösségi jellegű használatra. Örülhet a kormánypárti szellemiségű Karc FM szolgáltatója is, a Médiatanács ugyanis hozzájárult ahhoz, hogy a Karc FM Média Kft. a Sopron 98,4 MHz frekvencián két hónapos haladékkal, legkésőbb december 8-án kezdje meg közösségi adását.