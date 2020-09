Sorra dobják vissza a fehérorosz hatóságok a rendőri brutalitás miatt tett panaszokat

A fővárosban, Kijevben is kimagaslóan sok, 400 fölötti új fertőzöttet azonosítottak.

Változatlanul gyors ütemben terjed a koronavírus-járvány Ukrajnában, péntekre újabb rekord dőlt meg: egy nap alatt több mint 3100 új beteget regisztráltak az országban, és a fővárosban, Kijevben is kimagaslóan sok, 400 fölötti új fertőzöttet azonosítottak – derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közzétett adatokból, amelyeket az egészségügyi minisztérium is megerősített. Az elmúlt napon



3144 új esettel 148 756-ra nőtt az eddig azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké 53 újabb halálos áldozattal 3076-re emelkedett, miközben eddig 67 005-en gyógyultak meg, közülük előző nap 1128-an.

Jelenleg 78 675 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel, számuk csaknem kétezerrel nőtt egy nap alatt. A járvány kezdete óta a mostanit megelőzően a legtöbb új fertőzöttet, 2836-ot múlt pénteken jegyezték fel, az egy nap alatt elhunyt legtöbb beteget, 57-et pedig e hét hétfőn. Területi bontásban előző nap a legtöbb új beteget, 404-et az ország második legfertőzöttebb területének számító fővárosból, Kijevből, a második legtöbbet, 302-őt pedig a nyugat-ukrajnai Ternopil megyéből jelentették. Kijevben sem volt soha még ennyi új beteg egy nap alatt, az azonosított fertőzöttek számában már gyakorlatilag utolérte az ország legfertőzöttebb régióját, a nyugati országrészben lévő Lviv megyét. A fővárosban eddig 16 523, Lviv megyében 16 626 beteget igazoltak. Mindkét régióból egyaránt hét újabb halálesetet jelentettek, így Kijevben az elhunytak száma 261-re, Lviv megyében pedig 462-re nőtt. Előző nap a kormány ismét felülvizsgálta a térségeknek és a településeknek a helyi járványhelyzet szerinti színes, azaz vörös, narancs, sárga és zöld zónába sorolását, Kijev már narancs zónába került. Vitalij Klicsko főpolgármester pénteken a Telegram üzenetküldő portálon be is jelentette, hogy ennek megfelelően



szigorítanak a korlátozásokon, egyebek között legfeljebb 220 főre korlátozzák a sport-, kulturális, vallási és egyéb rendezvényeken részt vevők létszámát. Emellett ismét el kell halasztani a nem életveszélyes esetekben a kórházi beutalásokat. Ez alól kivételt a terhes nők, az újszülöttek és a rákos betegek képeznek.

Kárpátalján a jelenlegi adatok alapján az igazolt fertőzöttek száma 8453, az elhunytaké hárommal 280-ra nőtt, miközben eddig 3613-an győzték le a kórt. A megyében Csap már a legsúlyosabb, azaz vörös besorolású lett, Ungvár, Munkács és több járás narancs zónába került. Kijev megyében 59 iskolában azonosítottak fertőzött gyermeket vagy pedagógust, ezért 14 tanintézmény teljesen, 44-ben pedig egyes osztályok álltak át az online oktatásra – közölte a megyei kormányzói hivatal pénteken. A kormány pénteken felülvizsgálta a külföldi országok zöld, illetve vörös besorolását is. Magyarország továbbra is zöld besorolású, az Ukrajnával szomszédos országok közül csak Moldova lett „vörös”, azaz Románia is – az előző hetivel ellentétben – ezúttal zöld besorolást kapott. A zöld zónába sorolt országokból érkezőknek nem kell kéthetes önelszigetelésbe vagy karanténba vonulniuk Ukrajnában.