A selejtező második fordulójában búcsúzott Babos Rómában

A Ferencváros 26-25-re kikapott az orosz Rosztov-Don csapatától a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában, szombaton Érden. A hazaiak közül a német Alicia Stolle, a vendégektől pedig az NB I háromszoros gólkirálya, a szerb Katarina Krpez-Slezak hiányzott. Mivel a Rosztov-Don új vezetőedzője, a svéd Per Johansson vízumproblémák miatt egyelőre nem csatlakozhatott a csapathoz, azt a másodedző, Hlavaty Tamás irányította. A Ferencváros először a 12. percben vezetett (6-5), ezt követően azonban gyengén védekezett, nem tudta megállítani ellenfelét, és Elek Gábornak csakhamar 6-9-es állásnál időt kellett kérnie. Csapata gyorsan felzárkózott, de a folytatásban sokkal keményebbé vált az oroszok védekezése, ami miatt a házigazdák sokat hibáztak támadásban (9-13). Bíró Blanka remekül védett, bravúrjai ellenére a Rosztov-Don négy találattal vezetett, mivel hatékonyan használta ki ellenfele hibáit, egyre jobban védekezett, támadásban pedig rendkívül mozgékony volt. A második felvonásban ismét olajozottan működött az FTC támadójátéka, és amikor ehhez hatékony védekezés társult, sikerült felzárkózni egy gólra (20-21). Ezt követően azonban csaknem tíz percig nem talált be a magyar együttes, ezt kihasználva az orosz bajnokcsapat ismét ellépett és eldöntötte a mérkőzést, a Ferencváros a hajrában már csak kozmetikázni tudta az eredményt. A mezőny legeredményesebb játékosa Klujber Katrin volt hét góllal. A túloldalon Anna Vjahirjeva hatszor talált be. A két együttes 11. alkalommal találkozott egymással, a Rosztov-Don egy vereség és egy döntetlen mellett kilencedszer győzött.



Eredmény: FTC-Rail Cargo Hungaria - Rosztov-Don (orosz) 25-26 (12-16)

A címvédő Győri Audi ETO KC 27-27-es döntetlent játszott az orosz CSZKA Moszkva otthonában. A tavaly alapított orosz csapat erős kerettel rendelkezik, ennek köszönhető, hogy rögtön hazája második legjobbjává vált, és elindulhatott a BL-ben. A győriek a koronavírus-járvány miatti nemzetközi közlekedési nehézségek következtében szinte az egész pénteki napjukat utazással töltötték, ezért délután egyáltalán nem tudtak edzeni, és csak a meccs napjának délelőttjén gyakorolhattak a találkozó helyszínén. A vendégek keretéből két szélső, Faluvégi Dorottya és Puhalák Szidónia sérülés, illetve betegség miatt hiányzott, az immár másodedzőként tevékenykedő Görbicz Anita viszont ismét pályára lépett. Tapasztalt játékosai vezérletével higgadtan és pontosan kezdett a moszkvai együttes (6-4), a vendégek teljesítményén eleinte látszottak az előző nap megpróbáltatásai, az első félidő közepén azonban már ők álltak jobban két góllal (8-10). A hazaiak kimondottan gyorsan kézilabdáztak, és a győrieknél kevesebbet hibáztak. Az ETO középen erőltette a támadásait a rendkívül küzdelmes első felvonásban, amelynek végén döntetlen volt az állás. A győri kapuban a francia Amandine Leynaud a szünet előtt és a folytatásban is remekelt, ennek köszönhetően csapata őrizte minimális előnyét, ám két emberhátrányos időszak után megint kétgólos hátrányba került. Az 53. percben alakult ki először háromgólos különbség a csapatok között, a CSZKA javára, ám a vendégek egy csapásra rendezték soraikat és négy perc alatt egyenlítettek. Már csak 16 másodperc volt hátra, amikor az oroszok ismét előnybe kerültek, ám Görbicz három másodperccel a vége előtt pontot mentett csapatának. Az ETO legjobbja Leynaud, a legeredményesebb játékosa pedig hét góllal Veronica Kristiansen volt. Lukács Viktória hatszor, Görbicz ötször talált be. Hazai oldalon Jelena Mihajlicsenko hét gólt dobott. A győriek a BL-ben rekordot jelentő 38 meccsből álló veretlenségi sorozattal büszkélkedhetnek, ami 2018 januárja óta tart.

Eredmény: CSZKA Moszkva (orosz)-Győri Audi ETO KC 27-27 (14-14)

Az FTC egy hét múlva a norvég Vipers Kristiansand otthonában folytatja szereplését a BL csoportkörében, a címvédő Győri Audi ETO KC pedig ugyancsak jövő szombaton a horvát Podravka Koprivnicát fogadja.