56-osok ismernek magukra az SZFE hallgatóiban

Az aktivisták így emlékeztették a propagandaminisztert: a kampányra fordított kétmilliárd forintból kórházak, iskolák is vehettek volna fertőtlenítőszert.

Zsákszámra dobálták a konzultációs íveket Rogán Antal budai, Csalán utcai udvarába a Momentum munkatársai, a kiadványokból pedig a „Hazug” szót ragasztották ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjének kerítésére.



Az akcióról videót is töltöttek fel a párt Facebook-oldalára. A „kézbesítésben” résztvevő Hajnal Miklós, a Momentum elnökségi tagja közölte:

Mint a Népszava megtudta, a begyűjtött íveknek csak egy kis részét szórták be a villa kertjébe, azokat is összetépve. A konzultációs ívek így legalább egyértelműen annak tűnnek, amik: papírhulladéknak – mondta lapunknak Németh Gyöngyvér, a párt sajtószóvivője. A Momentum ezeket a lapokat is nyilvántartásba vette, az összegyűjtött íveket pedig a nap folyamán számolják át. A jövő hét folyamán így az is kiderülhet, milyen eredménnyel járt a Szél Bernadett, Hadházy Ákos és az ellenzéki pártok által meghirdetett ívgyűjtő akció . Az Index úgy tudja, hogy a beszórt fecnik valójában Rogán kertszomszédjánál landoltak, így neki okoztak bosszúságot. Kérdésünkre a szóvivő ezt nem tudta megerősíteni, sem cáfolni. Azt ugyanakkor hozzátette: tudomása szerint az aktivistákat a helyszínen nem próbálták megállítani, és rendőrségi eljárás sem indult az ügyben.