A Kádár-kori feljelentő kritikától a színházi műhelyek és az SZFE kicsinálásáig vezetett az út

Mikor 1936-ban a Hangzavar, zene helyett című megsemmisítő kritika név nélkül megjelent Sosztakovics operájáról a Pravdában, minden olvasó tudni vélte (egyébként tévesen), hogy maga Sztálin írta – így működött a feljelentés lélektana. Herczog Noémi KUSS! – Feljelentő színikritika a Kádár-korban című, napokban megjelent könyvében az árnyalatokban és utalásokban gazdag, tágabb tűréshatárai mellett is kiszámíthatatlan Kádár-rendszerben vizsgálja a feljelentő kritika (denunciálás) jelenségét, melynek öröksége egyes reflexeinkben most is tovább él.