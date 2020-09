Újabb földcsuszamlások voltak Nepálban, 12 ember meghalt és sokan eltűntek

A maszkos alakulat tüntetőket akart elfogni, de nem számoltak a fehérorosz asszonyok haragjával.

A dühödt, sikoltozó asszonyok minden erejükkel húzzák-vonják a kezdetben határozottan fellépő, aztán gyorsan megzavarodó kommandósokat, és az őket kísérő civil ruhás rendőröket. A dulakodás közben a maszkot is lehúzzák a biztonságiakról, akik menekülőre fogják.

A tüntetők összefogása életet is menthet, az Alekszandr Lukasenka rezsimjéhez hű biztonsági erők ugyanis szabályosan vadásznak az utcai tiltakozókra, akiket brutálisan össze is vernek. Naponta 100-120 demonstrálót is elfognak , a begyűjtött tüntetők közül pedig többeknek nyoma veszett, vagy éppen holtan találtak rájuk