Szászfalvi László ugyanabba a folyóba lépett – Háromszori átadás után működik a CT

Közel másfél év alatt háromszor szerveztek sajtótájékoztatót Nagyatádon annak kapcsán, hogy a település kapott egy CT berendezést. A gép beüzemelése, illetve a betegek ellátása ugyanis akadályokba ütközött.

Hivatalosan 2019 májusában adták át a százmilliós készüléket, melyre a pénzt pályázaton nyerték. Az összeg azonban kevés lett volna a beüzemeléshez, ugyanis a berendezésnek megfelelő helyet is ki kellett alakítani az épületben. Erre már nem maradt elegendő forrás. A beépítéshez szükséges 55 millió forint negyven százalékát így tulajdonképpen összekalapozta a kórház: magánszemélyek, cégek és a környékbeli, nem ritkán hátrányos helyzetű települések adták össze a hiányzó 22 milliót. Az is hamar kiderült, hogy bár a kórház már egy évvel korábban, a győztes pályázat kihirdetésekor beadta a kérelmet, hogy az egészségbiztosító finanszírozza a CT-vizsgálatokat a járóbeteg-ellátásban is, ez – egészen a közelmúltig – szintén nem történhetett meg, ugyancsak forráshiány miatt. Az avatóünnepségen még Horváth Ildikó egészségügyi államtitkár sem tudott válaszolni, hogy megannyi ígérgetés után mikorra születik döntés az ügyben. Így aztán hiába működött egy modern eszköz a kórházban gyakorlatilag már tavaly február óta, azt csak a fekvőbeteg-ellátásban lehetett használni. Ha például a sürgősségi ellátóba, a belgyógyászatra vagy a sebészetre érkezett egy beteg, vagy behozta a mentő, s kiderült, hogy CT-vizsgálatra is szüksége van, akkor azt Kaposváron tudták csak megcsinálni, ami oda-vissza száz kilométer. Majdnem újabb egy évet kellett várnia az atádiaknak és környékbelieknek – a CT 45 település 55 ezer lakóját látja el a jövőben –, mire az idén áprilisban Szászfalvi László megtartotta első sajtótájékoztatóját. Ezen a kormánypárti képviselő kijelentette, elsejétől a járó- és fekvőbeteg-ellátás is finanszírozott, így „mostantól a CT teljes gőzzel tud működni”. – Mostantól 0-24 órában működik minden szolgáltatás a város és térsége számára – mondta Szászfalvi. – Eddig csak a felvőbeteg-ellátásban lehetett használni, de az elkövetkező időszakban ki tud teljesedni a működése. Hozzátette: a CT-t 121 millió forinttal finanszírozza az állam, ami az intézmény működése szempontjából komoly döntés. – Sokat harcoltunk érte, én külön kértem a miniszterelnök urat, s bő egy hónap múlva meg is született a döntés – részletezte az áprilisi sajtótájékoztatón Szászfalvi. A probléma csak az volt a nyilatkozatával, hogy az ott elhangzottak akkor még nem voltak érvényesek. Öt hónappal később, a napokban ugyanis a politikus tartott még egy sajtótájékoztatót, amelyen megismételte a korábban elmondottakat. Az összefüggésekre az Atádhír munkatársa is felhívta a figyelmet. Aziránt érdeklődött, miért jelentette be egyszer már áprilisban is a képviselő, hogy a nagyatádi kórház CT-jében már a járóbeteg-ellátást is finanszírozza az egészségbiztosító, amikor a hétfői sajtótájékoztatóját is emiatt hívta össze? – Nem kellett volna félreérteni bizonyos szavakat és mondatokat, és nem kellett volna a dolgozókat és a kórházat negatív jelzőkkel illetni az elmúlt hónapok alatt – válaszolta kioktató stílusban a somogyi 2. választókerület Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője a helyi médium riporterének kérdésére. Szászfalvi László szerint öt hónapja csak arról beszélt, hogy sikerült megegyezni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, ami alapfeltétele volt, hogy a területi kijelölés után szeptember elsejétől immáron a járóbeteg-ellátásban is használni lehessen a CT-t. Sajnos a korábbi nyilatkozatairól felvétel készült, ami egy az egyben cáfolja Szászfalvi állításait. Természetesen megkerestük a képviselőt, ám nem reagált kérdéseinkre. Arra vártunk választ, miért jelentette be már áprilisban, hogy működni fog a CT, ha erre csak szeptembertől kerül sor? Miért állította újságírói kérdésre a mostani sajtótájékoztatón, hogy áprilisban csak a finanszírozási befogadásról beszélt, amikor az akkori felvételek szerint bizonyítottan a CT működését jelentette be? És a felvételeken elhangzottak tükrében tervezi-e, hogy megköveti az újságírót, akit egy sajtótájékoztatón tájékozatlansággal és hangulatkeltéssel vádolt meg?