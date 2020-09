Önkezével mentené meg Magyarország és Ukrajna kapcsolatát Szijjártó Péter

A teljes fejlesztés 2024-2025 körül érhet véget.

Megújul és meghosszabbodik a csepeli HÉV

- jelentette be Németh Szilárd, Csepel fideszes országgyűlési képviselője az állami tévé reggeli műsorában az MTI beszámolója szerint. Kifejtette: a csepeli HÉV a csepeliek szívügye. "Ez az a köldökzsinór, ami összeköti Csepelt a belvárossal" - fogalmazott, hozzátéve: ez most meghosszabbodik, Szentendréig, vagy Ráckevéig is el lehet majd jutni átszállás nélkül. Megjegyezte: most Szentendréről Csepelig 4 BKV és 1 átszállójegy szükséges. Ha elkészül a vonal, erre az útra egyetlen jegy is elegendő lesz. A teljes fejlesztés 2024-2025 körül érhet véget - közölte. Németh Szilárd kiemelte: nem csak a sínek, az infrastruktúra újul meg, új utastájékoztatási rendszer jön létre és az 1964 óta futó szerelvényeket is lecserélik. Hozzátette: nem csak meghosszabbodik a vonal, sokkal több ember kapcsolódhat majd be ebbe a közlekedési formába. A szakemberek szerint akár 4-5-szörösére is növekedhet az utasforgalom - emlékeztetett az állami hírügynökség szerint. Nagyot változott pár éve alatt a kerület közlekedését javító elképzelés:

pár éve még villamossá akarták volna alakítani a budapesti olimpia kedvéért a csepeli HÉV-et.