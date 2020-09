Az ungabunga-király a vírustól sem gyengül el: Berlusconi újra talpon

Ritka politikai gesztusként két volt kormányfő együtt emelte fel a hangját Boris Johnson ellentmondásos törvénytervezetével szemben. Sőt, van egy harmadik is.

Fokozódó nyomás nehezedik a brit társadalomra: újult erővel támad a pandémia, szigorodnak az egészségügyi szabályok, közben pedig Boris Johnson kormánya verbális háborút indított az Európai Unió ellen. A héten Brüsszelben már a kilencedik tárgyalási forduló következik az EU és az Egyesült Királyság között, hogy az október 15-i határidő előtt megállapodásra jussanak a Brexit utáni kereskedelemről. A halászati kvótákkal és a vállalatoknak nyújtott állami támogatással kapcsolatban kialakult patthelyzeten nem sokat segített Boris Johnson szombati cikke. Az egykori újságíró saját volt orgánuma, a Daily Telegraph hasábjain súlyos vádakkal illette az EU-t. Olyan drámai kifejezéseket használt, mint hogy az Unió „blokáddal fenyegetőzik” az Ír-tengeren , „szétrombolja az állam egységét”, „szétvagdalja az országot”, „komoly veszélybe sodorja Észak-Írország békéjét és stabilitását”. A The Times forrásai szerint Brüsszel azzal provokálta ki a kilépési megállapodás felhígítását célzó, hétfőn beterjesztésre kerülő, „atombombaként” emlegetett belső piaci törvényt, hogy felvetette, ha nem valósul meg a szabadkereskedelmi egyezmény, az Egyesült Királyság nem kapja meg az EU-val folytatott árucserét megkönnyítő státuszt. A nemzetközi jogot sértő új törvényt a politikai spektrum minden irányából támadják. A leglátványosabb fellépés alighanem a Downing Street 10. 1992-1997, illetve 1997-2007 közötti lakóinak közös állásfoglalása. A konzervatív John Major és a munkáspárti Tony Blair „sokkolónak” nevezte utódjuk tervét a válási szerződés megváltoztatására. Mint írják, a „világ megdöbbenve figyeli, amint saját kormánya járatja le az Egyesült Királyságot, amelynek szava korábban megkérdőjelezhetetlennek számított”. Az 1998-as nagypénteki egyezmény két kovácsa az északír összpárti együttműködést félti, mert Johnson koncepciója „megfosztja a megállapodást a kiszámíthatóságtól, politikai stabilitástól és világos jogi értelmezhetőségtől, ami elengedhetetlen az Írország északi és déli része közötti kényes egyensúly megőrzéséhez”. Major és Blair felszólítja a képviselőket, hogy szavazzák le a törvényjavaslatot, amely „a komoly diplomácia helyett a hetyke, bombasztikus pózolást választja”. A „furcsa pár” mellett egy harmadik volt kormányfő, Theresa May és számos más befolyásos konzervatív képviselő is a törvény elutasítására bátorítja az alsóházi kollégákat. A The Times meg nem nevezett forrásai szerint egyébként Boris Johnson hajlandó lenne a kompromisszumra és egyes érzékeny paragrafusok eltávolítására, ha az EU kész lenne visszafogni magát az Ír-tengeren áthaladó élelmiszerek és egyéb árucikkek ellenőrzésében. Angliában hétfő reggeltől érvényes az új koronavírus-korlátozás, amelynek értelmében hat főnél többen sem házon belül, sem azon kívül nem tartózkodhatnak együtt. Miután a bűvös R-ráta, a fertőzés továbbadásának mutatója országszerte 1 fölé emelkedett és most már tartósan jóval napi 3000 felett jár az új, tesztelt megbetegedések száma, további szigorítások is elkerülhetetlennek látszanak. A közép-angliai Birminghamben, a második legnépesebb brit városban és környékén keddtől 1,6 millió embert érint a mindenféle szociális együttlétre vonatkozó tiltás. Sokan már a karácsonyi családi együttlétnek is búcsút mondtak. Vasárnap Matt Hancock egészségügyi miniszter beismerte, hogy néhány hónap nyugalom után már negyvenhárom idősotthonban ütötte fel a fejét a Covid-19. A társadalom legveszélyeztetettebb tagjaira újabb elszigetelés vár. A járvány tavaszi első hullámához képest pozitívum, hogy a kórházak egyelőre üresek és a Covid-19-hez köthető elhalálozások száma is viszonylag alacsony. Minden ígéret és erőfeszítés ellenére változatlanul megoldatlan a tömeges tesztelés – de legalább ingyenes a tüneteket produkáló betegek, illetve az ellenőrzésre felszólítottak számára.