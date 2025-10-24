A Lovag élete képekben: Silvio Berlusconi húsz arca

A piacot letaroló kábeltévékirály, a világpolitika legnagyobb, megrögzött nőcsábásza, a legismertebb olasz politikus és az egyetemes popkultúra- legnagyobb pojácája: össze sem merjük gyűjteni, mi mindenben volt világbajnok a most elhunyt Silvio Berlusconi. Gondoljunk róla bármit, az biztos, hogy egy pillanatra sem fogta vissza magát, így alighanem ő volt az elmúlt negyven év legőszintébb közéleti szereplője, és ezt most meg is mutatjuk. Húsz emblematikus fotót gyűjtöttünk össze a Lovag életéből.