Legalábbis nincs rá bizonyíték.
Ez 2013-ban történt az orosz elnök dácsájában.
Ha nagyon lassan is, de apad Giorgia Meloni pártja, az Olasz Testvérek (FdI) népszerűsége.
Az egyedüli ésszerű döntést hozták meg az olasz kormány legkisebb pártja, a Forza Italia küldöttei, Európai Parlament volt elnökét választották meg a párt vezetőjének.
Alighogy nyilvánosságra hozták a június 12-én meghalt volt kormányfő, Silvio Berlusconi végrendeletét, máris jelentős változások körvonalazódnak vállalkozásainál.
Több mint kétezer politikus vesz részt a volt olasz miniszterelnök búcsúztatásán.
A Lovagot egész Európa gyászolja.
A piacot letaroló kábeltévékirály, a világpolitika legnagyobb, megrögzött nőcsábásza, a legismertebb olasz politikus és az egyetemes popkultúra- legnagyobb pojácája: össze sem merjük gyűjteni, mi mindenben volt világbajnok a most elhunyt Silvio Berlusconi. Gondoljunk róla bármit, az biztos, hogy egy pillanatra sem fogta vissza magát, így alighanem ő volt az elmúlt negyven év legőszintébb közéleti szereplője, és ezt most meg is mutatjuk. Húsz emblematikus fotót gyűjtöttünk össze a Lovag életéből.
A volt olasz miniszterelnököt korábban leukémiával és tüdőfertőzéssel kezelték.
A volt olasz kormányfő 12 napot töltött bent tüdőgyulladás és a leukémiája súlyosbodása miatt.
Sokan azt találgatják, mi lesz pártjával, a Forza Italiával és Giorgia Meloni kormánykoalíciójával.
A milánói kórház közlése szerint a volt kormányfő már egy ideje leukémiában szenved, és a vérképző rendszer rosszindulatú daganatos megbetegedése tartós krónikus fázisban van.
A 86 éves politikust a milánói Szent Rafael kórházban ápolják, ahol rendszeresen kap kezelést.
A volt olasz miniszterelnökre, a Forza Italia vezetőjére eredetileg hat év börtönt kértek. Az orosz-ukrán háborúban Volodimir Zelenszkijt, Ukrajna elnökét nevezte meg, mint támadó felet.
Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó.
Már semmi sem állhat Giorgia Meloni útjába: a Sergio Mattarella államfővel folytatott konzultációi után végérvényesen eldőlt, hogy ő vezetheti az új jobboldali kormányt.
Mindezzel nem a nyilvánosságnak dicsekedett el. Pártja és irodája igyekszik menteni a menthetőt.
Meloni inkább ukrán-, a vasárnapi olaszországi parlamenti választásokon győzelmet szerző koalíció másik két pártjának vezetője, Berlusconi és Salvini inkább tekinthető oroszpártinak.
Az első nem hivatalos eredmények szerint a szövetség alakíthat kormányt dea Matteo Salvini fémjelezte Liga leszerepelt a megméretésen.
Valahogy sosem akarnak véget érni az eljárások a 85 éves exkormányfő ellen.
Pártjának a centrum felé kellene haladnia.
Közleményében hangsúlyozta, hogy a jobbközép koalíció olyan közös jelöltet fog állítani, aki méltó államfő lehet, és a parlament többségének támogatására számíthat.
A jobboldali pártokat is kínos helyzetbe hozná a volt kormányfő, ha hivatalosan bejelentené: elnök akar lenni.
Sajtóhírek szerint már haza is tért villájába a volt olasz kormányfő.
Mi történne, ha Matteo Salvini pártja, a Liga váltaná a Fideszt az Európai Néppártban (EPP)?
Hiába kapott többséget múlt héten a képviselőházban, majd a szenátusban Giuseppe Conte kormánya, már a héten visszaléphet a miniszterelnök, mert a jelek szerint nem tud kellő többséget összekovácsolni a szenátusban egy csütörtökön esedékes szavazáshoz. Sőt, valószínű még kevesebben voksolnának a kormány mellett, mint a múlt keddi, a felsőházban tartott voksoláson.
A volt olasz miniszterelnököt szívelégtelenséggel szállították hétfőn kórházba.