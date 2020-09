Karanténban a Szeged teljes kézilabdacsapata, az edzéseket is törölték

Megszakadt az MTK veretlensége.

Az Újpest 4-2-re kikapott a vendég Kisvárdától a labdarúgó OTP Bank Liga 4. fordulójának vasárnapi játéknapján. A kezdés után próbált kezdeményezni az Újpest, akadt is helyzete, mégis a vendégek szereztek vezetést. Jól szűrtek a kisvárdaiak, míg az újpesti védelem határozatlan volt, ennek eredményeként a félidő közepére nőtt a különbség. A kétgólos előny elkényelmesítette a vendégeket, és védelmi kihagyásuk szépítő gólhoz segítette az Újpestet. Kiegyenlített maradt a játék, az első hazai gólt jegyző Perosevic nagyszerű átlövésével – labdája gellert is kapott egy blokkoló lábon – pedig még a szünet előtt egyenlített a házigazda. Az Újpest irányított a második játékrész elején is, de gólokat ismét a vendégek szereztek: öt percen belül előbb szabadrúgás, majd szöglet utáni beívelésből volt eredményes két védőjük. A találkozón másodszor volt kétgólos előnyben a Kisvárda. A lefújásig meddő mezőnyfölényben játszott az Újpest, a várdai kapura nem jelentett veszélyt. A vendégek rutinosan tartották és járatták a labdát, a kinyíló hazai védelemre vezetett kontráikban olykor gólveszély is volt. Az Újpestnek megszakadt a hat hazai bajnoki mérkőzése óta tartó veretlenségi sorozata, amely során négyszer győzött, kétszer ikszelt. A lila-fehérek pályaválasztóként negyedszer találkoztak a Kisvárdával, három 1-0-s siker után először maradtak alul. A Kisvárda nagyszerűen teljesít vendégként: az előző öt idegenbeli bajnokijából a negyediket nyert meg.

Eredmény: Újpest FC-Kisvárda Master Good 2-4 (2-2) Szusza Ferenc Stadion, v.: Solymosi gólszerzők: Perosevic (28., 40.), illetve Bumba (11.), Simovic (24.), Rubus (59.), Datkovic (64.) sárga lap: Csongvai (58.), illetve Datkovic (17.), Bertucci (55.), Viana (79.), Bumba (84.) Újpest: Banai - Csongvai (Tallo, 66.), Máté, Baosic, Pauljevic (Szakály P., 83.) - Nwobodo, Mitrovic - Simon, Onovo, Bacsa (Katona, 72.) - Perosevic Kisvárda: Dombó - Melnyik, Datkovic, Hej, Rubus (Kravcsenko, 65.) - Bertucci - Navratil (Karaszjuk, 83.), Simovic, Bumba, Camaj (Sassá, a szünetben) - Viana

A ZTE 3-0-ra győzött az MTK Budapest vendégeként. A jó iramú első félidőben mindkét oldalon sok hiba csúszott a helyzetek kidolgozása előtt, így kiegyenlített mezőnyjáték mellett a kapuk nem forogtak veszélyben. A szünet előtt aztán formás támadás végén Favorov góljával a vendégek szereztek vezetést. A fordulást követően esett az iram, az MTK pedig továbbra sem tudta feltörni a szervezett zalaiak védelmét. A vendégek a 74. percben növelték előnyüket, majd a hajrában bebiztosították megérdemelt győzelmüket az ezúttal enervált és ötlettelen, kapura abszolút veszélytelen fővárosiakkal szemben. A MTK egy győzelem és két döntetlen után először kapott ki a szezonban, a ZTE két döntetlen és egy vereség után először nyert.