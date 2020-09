Másfél milliárd dolláros kölcsönnel kenyerezné le Moszkva Lukasenkót

Pikáns történetekkel rukkolt elő az amerikai elnök egykori magánügyvédje.

Sokáig az amerikai elnök egyik legfontosabb támogatójaként tűnt fel, de hamarosan a süllyesztőben találhatja magát az a Jerry Falwell, aki négy éve, a konzervatív keresztény mozgalom vezetői közül ő állt Donald Trump mögé. Ex-ügyvédje, Michael Cohen új könyvében azt állítja,

már 2016-ban is egy potenciális szexbotrány eltussolásáért cserébe támogatta őt a vallási véleményvezér.

Jerry Falwell később törölt fotója az Instagramon Fotó: Instagram



A hvg360 arról ír , a vallási vezető gyakran tett hitéhez és a Liberty ultrakonzervatív erkölcsi kódexxel ellentétes dolgokat magánéletében. Az amerikai konzervatív keresztény mozgalom egyik vezéralakjára akkor rászámoltak, de augusztus végén ütötték ki. Előbb a Reuters hírügynökségnek, majd a fél amerikai sajtónak nyilatkozott a 29 éves Giancarlo Granda, aki elmesélte, hogy 2012 márciusában ismerkedett meg a Falwell-házaspárral, s hét éven át viszonya volt Rebeccával, Falwell feleségével. Előfordult, hogy személyesen, a sarokból figyelte, ahogy szeretkeznek, máskor pedig kamerával rögzített ezeket az alkalmakat. A cikk idézi Stephen Colbert, a CBS késő esti talkshow-műsorvezetőjének véleményét is, aki szerint a szexbotránnyal Falwell az erkölcsi piedesztálról lesüllyedt az erkölcstelenségnek abba a mocsarába, ahol sokak szerint Donald Trump amerikai elnök található, akinek a konzervatív keresztény mozgalomból ő a legfontosabb szövetségese.

Vagyis feltehetően csak volt, mivel az elnök általában gyorsan elhatárolódik azoktól, akik a környezetében nagyot buknak.

Végül Trump problémamegoldó ügyvédje is feltűnt a színen: ő simotta el Falwell azon ügyét, amelyben egy jogvita után kiderült, hogy véletlenül a vele konfliktusban állókhoz kerülhettetek szexuális töltetű, kompromittáló fényképek a feleségéről. A jogász 2016-os kampányban például két nőt is lefizetett, hogy azok ne híreszteljék el a sajtónak, hogy lefeküdtek a milliárdossal, aki akkor már a jelenlegi first lady, Melania férje volt. Cohen ez utóbbi miatt épp a börtönbüntetését tölti. Az ügyet feltárni igyekvő Politico és The New York Times nem bukkant az ominózus fényképekre, csak azok létezését megerősítőkre. A kedden megjelent könyvében ugyanakkor Cohen - egyéb Trumpra nézve kellemetlen információ mellett -

határozottan összekapcsolja a képek megjelenésének megakadályozását és Falwell váratlan pálfordulását, még ha nem is mondja szó szerint ki, hogy az utóbbira az előbbiért tett szívességként került sor