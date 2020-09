Sztárkapitány a válogatottnál

Sean Simpson volt már második is csapatával a világbajnokságon.

A svájci válogatottal világbajnoki ezüstérmes kanadai Sean Simpson lesz a magyar nemzeti együttes új szakvezetője. A szakemberrel két évre szóló szerződést kötött a Magyar Jégkorong Szövetség. „Klub- és válogatott szinten is sikereket ért el, ez döntött mellette. Szimpatikus, nagy tudású, jól felkészült szakemberről van szó, akitől azt várjuk, hogy építsen fel újra egy harcias, nyerni akaró, magyar virtusú csapatot” – mondta az új kapitányról Vas Márton, a szövetség általános igazgatója. Az 1960-ban Nagy-Britanniában született tréner Kanadában nőtt fel, húsz éves volt, amikor a játékjogát megszerezte az észak-amerikai profiligában, az NHL-ben szereplő Chicago Blackhawks. Simpson sosem játszott a legerősebb bajnokságban, Európában szerepelt Hollandiában, Svájcban, Ausztriában és Olaszországban is. Közel harminc éve, 1991 óta edzősködik, Svájcban a Lyss és a Zug korosztályos együttesét vezette, aztán utóbbi felnőttcsapata mellett volt másodedző, megbízott, majd kinevezett vezetőedző. 1998-ban irányításával a Zug története első és azóta is egyetlen bajnoki címet szerezte meg. 1999-ben Németországba költözött, a München Barons vezetőedzője lett, és rögtön az első évében DEL-aranyérmet akasztottak a nyakába. Három müncheni év után következett a Hamburg, majd 2003-ban visszatért korábbi sikerei színhelyére, ismét a Zug trénere lett. Időközben a kanadai válogatottnál is bekerült az edzői stábba Lotto- és Spengler-kupákon. A 2007-es vb-n a fehérorosz válogatott másodedzőjeként dolgozott. A következő szezonban szövetségi kapitányként nyerte meg a Spengler-kupát Kanadával. Öt idény után Svájcon belül váltott, a Zürich Lions vezetőedzője lett, rögtön első évében BL-győzelmet aratva, ekkor a svájci liga legjobb edzőjének is megválasztották. Pályafutása legnagyobb sikerét a svájci válogatottal érte el, amellyel 2010-2014 között dolgozott együtt és 2013-ban második lett csapatával a világbajnokságon.