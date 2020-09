Karácsony: orrba-szájba ezt a két mondatot ismételgetném, ha a Fidesz szintjén politizálnék

Nem tud újat mondani a kérdésben, de körülötte soha nem volt és nem is lesz korrupció, ezt bátran állítja.

"A családdal és a barátainkkal eltöltött szabadidőmet azt továbbra is a magánéletem részének tekintem.'

- jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter az RTL Klub kérdésére. Szijjártó Pétert a Liam Fox brit volt védelmi és kereskedelmi miniszterrel közös sajtótájékoztatón kérdezhette a csatorna. A tárcavezető jelezte, amióta a pályán van, mindig szétválasztotta a magánéletét és a közéleti munkát. Ezt a jövőben is így kívánja tenni. "Ez vonatkozik a nyilvánosságra és a döntéseimre is" - hangsúlyozta. "Soha egyetlenegy magánéleti monumentum sem befolyásolt semmilyen munkában meghozott döntésemet és nem fog befolyásolni a jövőben sem." Majd ezt követően odaszúrt az RTL riporterének: "A nyilvánosságra vonatkozó állításom akkor is így van, ha Önök konzekvensen a hat és kilenc éves gyerekeimnek a testét mutogatják fürdőnadrágban, igaz kitakart arccal is." Majd megismételte korábbi állítását, mely szerint a családjával és a barátaival töltött idejét a magánéletének részének tekinti. Emlékeztetett, hogy az elmúlt héten az ebben a kérdésben tett vizsgálatokat is elutasították, amelyek az igazát támasztják alá.



"Soha, amióta itt dolgozom, semmiféle olyan döntést nem hoztam, amely korrupt szándékkal lett volna kikövezve."

- nyomatékosította. Ez igaz általánosságban is és erre a konkrét esetre is (az adriai luxusjachtozásra - a szerk.) Állítása szerint soha nem engedett a maga közelébe korrupciót vagy ilyen szándékú embereket. Majd amikor az RTL munkatársa jelezte, nem válaszolt kielégítően a kérdésekre, a következőt mondta: "Elmondtam, mindent, amit a magánéletemről Önre szeretnék bízni."