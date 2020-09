Ismét kikerülte a jachtozásáról szóló kérdéseket Szijjártó Péter

Ihász Sándorra bízná az ellenzéki párt frakciója az elszámoltatást egy győztes választás után, sőt magát Polt Péter legfőbb ügyészt is felelősségre vonhatnák.

Ihász Sándor volt fővárosi főügyész lett szeptember elsejétől a DK igazságügyi szakértője – vette észre a 24.hu a Demokratikus Koalíció (DK) parlamenti frakciójának a közleményét. A párt honlapján olvasható, hogy a Fővárosi Fellebviteli Főügyészség és a Fővárosi Főügyészség kiemelt ügyek osztályának volt vezetője, az egykori fővárosi főügyész feladatai „a kormányváltás utáni független igazságszolgáltatás helyreállításával, a Polt Péter által eltussolt bűncselekmények vizsgálatával, és kormányváltás utáni törvényes és jogszerű felelősségre vonással kapcsolatosak”. Arról a Népszava is beszámolt , hogy idén márciusban Ihász Sándor ellen hivatali visszaélés bűntette miatt emelt vádat a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF). Azzal vádolták meg, hogy a Fenyő-gyilkosság ügyében bizonyítékokat tárolt a hivatalában, amelyeket nem adott át a nyomozóhatóságnak. Ihász ügyvédje, Papp Gábor még két éve, a volt főügyész meggyanúsításakor az MTI-nek azt mondta: védence nem csupán visszautasítja a gyanút, „hanem olyan tényekkel is szolgál, amelyek önmagukban is cáfolják a gyanúsítást”. Az is tény, hogy Ihász Sándor a vádemelését megelőzően a Hírklikknek adott interjút, amelyet lapunk is szemlézett. Legfőbb állítását lapunk is idézte: